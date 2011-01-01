TRAVAGLI DEMOCRATICI

Il Pd processa le intenzioni: Serracchiani spiega il No

La responsabile giustizia del partito avvia la campagna referendaria in Piemonte con Rossi, Rossomando e Laus. "Anche in Iran e Corea del Nord si parla di indipendenza della magistratura, ma non mi pare venga rispettata, idem nell'Ungheria di Orban"

La campagna referendaria del Partito democratico piemontese a sostegno del No alla riforma della giustizia entra nel vivo, e in attesa della segretaria Elly Schlein il prossimo 2 marzo, a Torino è arrivata la responsabile giustizia dei dem, la deputata Debora Serracchiani, che dal circolo di via Mazzini inizia il suo tour in Piemonte, che la porterà al carcere di Biella, nella vicina Cossato e poi a Trecate, dove si vota in primavera. Insieme a lei c’erano la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, il deputato Mauro Laus e il segretario regionale Domenico Rossi, che ha fatto il punto sulle iniziative territoriali, con 80 incontri organizzati in tutto il Piemonte.

Autonomia dei giudici? Anche in Iran

“Questa riforma non risolve i problemi della giustizia, basta entrare in un ufficio giudiziario per capire in che condizioni lavorano i magistrati e gli altri operatori del diritto, tra cui si contano 12 mila precari”, attacca Serracchiani, la quale prova a dribblare l’accusa di aver cambiato idea rispetto al 2019, quando sosteneva la mozione congressuale di Maurizio Martina che prevedeva proprio la separazione delle carriere: “Ho firmato una mozione in cui c’erano tante cose, personalmente sono sempre stata contraria”.

Sul fatto che il nuovo testo dell’articolo 104 della Costituzione non tocchi l’autonomia della magistratura, Serracchiani fa un paragone con Iran e Corea del Nord: “Anche lì si parla di indipendenza della magistratura, ma non mi pare venga rispettata, idem nell’Ungheria di Orban”. A parer suo si tratta del primo tassello del percorso di rafforzamento dell’esecutivo, che procederà con il premierato. “Meloni e Nordio l’hanno già dichiarato e lo sdoppiamento dei Csm, oltre a portare un incremento dei costi di oltre cento milioni di euro, indebolisce l’autonomia dei magistrati, perché una cosa divisa a metà non vale mai l’intero”.

Sorteggio no grazie

Altro elemento della riforma fortemente criticato e il sorteggio per i membri del Csm. L’obiettivo della riforma Nordio è eradicare lo strapotere delle correnti, che però Serracchiani di fatto difende : “Il Csm è un organo che deve rappresentare tutta la magistratura e quindi le varie aree che la compongono, i sorteggiati rappresentano solo loro stessi. Inserire l’estrazione a sorte in Costituzione è indecente”.

A rincarare la dose ci pensa la collega Rossomando: “Chi vota sì è fuori dalla Costituzione, introdurre nel testo costituzionale il principio del sorteggio apre la strada alla fine del principio democratico per come l’abbiamo conosciuto finora”. Mentre Laus avverte sul rischio di comunicare bene le ragioni del no: “Dobbiamo fare in modo che ci capisca anche la signora Francesca della Falchera, perché il vero problema non è tanto quello che c’è scritto: è già grave, ma il non scritto è devastante”.

Voce unica

Sulle defezioni interne, Serracchiani serra i ranghi portando avanti la linea Schlein: “Chi all’interno del nostro partito vota Sì lo fa a titolo personale, la linea del Pd è unica e chiara. Il nostro è un No a difesa della Costituzione e della democrazia, che inizia a cadere un pezzo alla volta”.

Il segretario regionale Rossi ha ricordato gli impegni del partito in Piemonte, con 80 appuntamenti su tutte le province: 30 incontri a Torino e dintorni, 3 in provincia di Biella come in quella di Vercelli e in quella di Asti, 6 a Novara, 7 ad Alessandria e 14 in provincia di Cuneo, ai quali si aggiungono gli eventi legati alla campagna d’ascolto nazionale, che si chiuderà a Roma il 7 marzo.

“La politicizzazione del referendum è inevitabile: ogni volta che Nordio e Meloni parlano ci fanno capire che il loro obiettivo è rendere la magistratura meno indipendente”, ha dichiarato Rossi, che ha parlato anche delle critiche alla campagna social paragonandola a quella degli avversari: “Fdi sui suoi profili sta portando avanti una campagna intimidatoria della magistratura, per creare un clima ostile contro le decisioni dei giudici. A fronte di questo non possiamo avere troppe gentilezze, altrimenti passano solo i messaggi del Sì”.