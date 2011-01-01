ECONOMIA DOMESTICA

Prezzi bassi, concorrenza alta.

Si piange sul latte versato

L'eccessivo aumento della produzione fa incassare sempre meno agli allevatori. Oggi viene remunerato 30 centesimi al litro. L'allarme lanciato mesi fa dal Piemonte. L'assessore Bongioanni apparecchia un tavolo per la filiera. Rischio effetto domino sulla carne

La mucca da mungere, per una volta, smette di essere metafora e diventa un problema reale. Certo, anche in questo caso i soldi c’entrano eccome: sono quelli che il comparto lattiero-caseario italiano, all’inizio della sua filiera, rischia di perdere in maniera massiccia e rapida.

L’allarme sul forte calo dei prezzi del latte pagato agli allevatori era stato lanciato già nel novembre scorso a Marene, in quel Piemonte candidato a essere uno dei territori più colpiti da un fenomeno dalle molte cause e ancora in cerca di rimedi certi.

Il costante aumento della produzione di latte in Europa, che ha ormai raggiunto livelli altissimi, e la concorrenza da parte degli Stati del Nord, a partire dalla Germania, che alimentano sempre più il settore della produzione casearia italiana, stanno mettendo a dura prova la tenuta del comparto nel Paese e in quelle regioni dove si concentra il maggior numero di bovini da latte. Tra queste il Piemonte, che conta 1.254 allevamenti per un totale di oltre 230 mila capi di bestiame, posizionandosi al quarto posto dopo Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il tavolo in Regione

Se alcuni mesi fa, nel convegno di Confagricoltura, era stato lanciato l’allarme evidenziando l’incremento della produzione nel 2025, pari al 4,4% rispetto all’anno precedente – un aumento che non si vedeva dal 2014 – oggi quello scenario si sta concretizzando rapidamente.

«Non c’è dubbio che il nostro sistema lattiero-caseario stia vivendo un momento di crisi che richiede interventi efficaci», conferma l’assessore all’Agricoltura del Piemonte, Paolo Bongioanni, che sul tema ha convocato un tavolo in Regione per il prossimo 23 febbraio con la partecipazione di tutti i settori della filiera.

Le proposte di Confagricoltura

L’auspicio «che tutte le componenti della filiera possano lavorare insieme affinché si riesca a individuare e condividere un progetto di azioni atte a migliorare la situazione di mercato del comparto nella nostra regione» arriva dal responsabile del lattiero-caseario di Confagricoltura Piemonte, Guido Oitana.

La stessa associazione di categoria ha pronta una serie di proposte, tra cui «una tabella unica in grado di definire un prezzo di riferimento del latte alla stalla, allineato su un valore che riconosca un adeguato margine agli allevatori rispetto a costi di produzione condivisi», rendendo anche più agevole l’introduzione di un meccanismo regolatorio per contenere il più possibile le oscillazioni del prezzo.

L’aumento della produzione

Da gennaio a ottobre dello scorso anno gli allevatori piemontesi hanno consegnato 1.036.943 tonnellate di latte, con un incremento dell’1,22% rispetto al 2024, in un contesto nazionale dove l’aumento percentuale, sullo stesso periodo, è stato dello 0,6%.

Ma il dato che allarma, e che da questo aumento di produzione – non solo italiano – discende, è naturalmente il prezzo, sceso sotto i 30 euro per ettolitro. Una cifra che, tradotta in 30 centesimi al litro, rende ancor più l’idea del divario tra il valore alla produzione e il prezzo ai consumatori.

Grana e Gorgonzola

Ancora più eloquenti, per spiegare quel che sta accadendo in uno dei comparti più importanti dell’economia agroalimentare del Paese, sono i dati riportati da agrinewsitalia.it, secondo cui l’Italia destina il 46% del latte ai formaggi Dop, mentre il restante 54% a prodotti come yogurt, formaggi freschi, non Dop e latte alimentare, tutti molto più soggetti alla concorrenza estera.

Guardando alle principali regioni leader del settore, la Lombardia destina il 33% alla produzione di Grana Padano, mentre in Piemonte la produzione di questo formaggio assorbe solo il 2% delle consegne. A fare la parte del leone è invece il Gorgonzola, che assorbe il 26,7% delle consegne piemontesi.

Lollobrigida a Bruxelles

Se il Piemonte, con il suo assessore all’Agricoltura, rivendica il progetto di monitoraggio sulla qualità del latte «che ha consentito alle aziende, in collaborazione con i caseifici, di distinguersi per l’eccellenza del prodotto», questo non può bastare ad arginare gli effetti che l’aumento delle quantità di latte sul mercato e il conseguente calo dei prezzi all’origine rischiano di produrre rapidamente.

La questione, come ben si comprende, non è di quelle che possono risolversi entro i confini di una regione, e neppure solo in ambito nazionale.

Tant’è che nei giorni scorsi il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha annunciato alcune proposte a livello europeo, tra le quali un programma nell’ambito dell’Unione per finanziare la riduzione volontaria della produzione, con il riconoscimento di un indennizzo agli allevatori che decidano di contenere i propri volumi produttivi, e la concessione di aiuti per l’ammasso privato nel settore dei formaggi, del burro e del latte Uht, per la stabilizzazione dei prezzi, oltre a interventi a sostegno delle imprese più esposte.

Dal latte alla Fassona

Così, mentre il prezzo pagato agli allevatori continua a scendere, aumentando il divario – già enorme – con il prezzo del latte al consumatore e con quello dei prodotti caseari, proprio dal Piemonte arriva un ulteriore allarme. Se il latte viene pagato sempre meno, a salire, nel giro di pochi anni, è stato invece in maniera notevole il costo della carne bovina.

«Se questo può portare molti allevatori a convertire la produzione di latte in quella di carne, rischiamo di avere anche quest’ultimo settore con un’offerta che aumenta rapidamente e di assistere a un altrettanto rapido calo dei prezzi», avverte Bongioanni. «Un effetto domino – aggiunge – da evitare assolutamente».

Come farlo è tutto da scoprire. Con la prospettiva – confermata da numerosi precedenti – che, in assenza di una difficile regolazione della concorrenza tra i vari Stati, si finisca per vedere ancora una volta l’Unione Europea come una mucca da mungere.