CALCOLI POLITICI

Più Uno alla prova del nove. Ruffini conta sul Piemonte

A De Michele, figura storica del civismo torinese, il coordinamento regionale della formazione centrista promossa dall'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il sogno di una "Margherita 2.0". Entro l'estate l'assemblea nazionale in vista delle elezioni 2027

Ernesto Maria Ruffini accelera. Dopo il lancio della sua piattaforma politica, Più Uno entra nella fase operativa con la nascita dei comitati regionali organizzativi su tutto il territorio nazionale. E in Piemonte il coordinamento regionale è stato affidato a Pino De Michele, figura storica del civismo torinese, oggi a capo di Alleanza Civica Piemonte e custode del simbolo di Alleanza per Torino, la lista che sostenne Valentino Castellani nei suoi anni a Palazzo Civico. Da non confondersi con l’omonima riedizione guidata dall’economista Pietro Garibaldi creata per accompagnare la ricandidatura dell’attuale sindaco Pd Stefano Lo Russo.

La nuova avventura di De Michele

De Michele punta a portare nella creatura nascente il suo bagaglio di esperienze e relazioni sul territorio che potrebbero rivelarsi decisive per radicare Più Uno su tutto il territorio regionale.

Il coordinatore piemontese avrà il compito di costruire una rete capillare a livello provinciale, coinvolgendo realtà civiche, associazioni e cittadini in tutte le province della regione. L’obiettivo dichiarato è creare “presìdi di fiducia” in grado di promuovere partecipazione e confronto pubblico, in vista della prima assemblea nazionale di Più Uno, prevista entro giugno 2026.

“Il comitato organizzativo regionale comprende diverse realtà a livello provinciale”, si legge nel messaggio di lancio diffuso dalla piattaforma. Un segnale che il lavoro di tessitura sul territorio piemontese è già partito, con l’ambizione di trasformare la regione in uno dei laboratori più avanzati del nuovo soggetto politico.

Verso la Margherita 2.0?

Il Piemonte con la guida di De Michele gioca così a fare la sua parte nella costruzione di quella che viene comunemente definita “Margherita 2.0”, il nuovo contenitore moderato e riformista destinato a rappresentare la gamba centrista del centrosinistra.

A livello nazionale, l’operazione di Ruffini non viaggia in solitudine. Attorno all’ex presidente dell’Agenzia delle Entrate e ai suoi comitati Più Uno si addensano gli interessi di diverse sigle e personalità del mondo centrista e moderato: dalla Casa Riformista del leader di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi, alla Progetto Civico dell’assessore capitolino Alessandro Onorato, passando per Primavera dell’ex ministro pentastellato Vincenzo Spadafora e le esperienze amministrative dei sindaci di Genova Silvia Salis e di Napoli Gaetano Manfredi.

In questo scenario, gli sguardi si rivolgono anche al Partito Democratico, dove l’area cattodem guidata dall’ex ministro Graziano Delrio osserva con attenzione. Le prossime mosse potrebbero portare a fuoriuscite significative dal Pd, con la componente cattolico-democratica pronta a valutare nuove alleanze se il progetto di Ruffini dovesse consolidarsi.

Una rete capillare in tutte le province

Secondo il messaggio di lancio diffuso dalla piattaforma, l’obiettivo è «costruire una rete capillare di presìdi di fiducia, capaci di promuovere partecipazione, confronto pubblico e responsabilità democratica». Più Uno punta a essere presente in tutte le province italiane, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà civiche che credono «in uno Stato giusto, in una democrazia viva e in una società fondata sulla fiducia».

Lo slogan che accompagna il rilancio è eloquente: “Un passo alla volta. Una persona in più. Un centrosinistra più forte”. Un messaggio che traccia con chiarezza la missione politica: rafforzare l’alleanza progressista attraverso l’innesto di una componente moderata, riformista e laica.

La deadline di giugno

L’assemblea nazionale prevista entro il mese di giugno 2026 sarà il banco di prova del progetto. Da qui al prossimo anno e mezzo, il lavoro di De Michele e degli altri coordinatori regionali sarà determinante per capire se Più Uno saprà trasformarsi in un vero soggetto politico per poi unirsi ad altre formazioni dell’area centrista o rimarrà una delle tante esperienze civiche destinate a non superare la soglia elettorale e a spegnersi poco dopo. Intanto la gamba moderata del campo largo scalda i motori.