Asti, due morti in un incidente stradale

Due morti in un incidente stradale ieri sera alle porte di Asti. Un'Audi A3, condotta da un uomo di 32 anni residente a Barbaresco (Cuneo), con a bordo una ragazza di 23 anni di Tonco, in uscita dalla città, ha urtato violentemente una Fiat Punto che stava rientrando verso il centro. Sul secondo veicolo viaggiavano un uomo di 64 anni di Govone (Cuneo) e una donna, di 61 anni, residente a Castagnole Monferrato. Le due auto si sono scontrate sulla statale per Torino, all'altezza del casello autostradale di Asti Ovest. L'impatto è stato devastante e per le due persone a bordo della Punto non c'è stato nulla da fare: i soccorsi si sono rivelati inutili. Il conducente dell'Audi, invece, è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino, dove è già stato sottoposto a un intervento per politrauma e non sarebbe in pericolo di vita. Anche la giovane passeggera, attualmente ricoverata al pronto soccorso del Cardinal Massaia, non risulterebbe in condizioni critiche. La polizia municipale di Asti sta svolgendo indagini per capire le esatte dinamiche dell'incidente.