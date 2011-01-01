Da Torino a Mogadiscio, la missione del Regina Margherita

Dieci interventi salvavita a Mogadiscio su bambini sofferenti di cuore sono stati effettuati da un'equipe dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Si è trattato del culmine di una missione che ha affiancato al tradizionale programma di accoglienza dei piccoli pazienti da varie parti del mondo "un modello complementare: portare le competenze sul posto, formando medici e personale sanitario locale". La missione è stata ospitata dall'Horjoog Hospital, fondato da un medico somalo, Shek Yussuf Abdirashid, laureato e specializzato in cardiologia proprio a Torino, dove ha vissuto fino al 2022.