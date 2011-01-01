Suicidio assistito, primo caso in Piemonte

Un quarantenne affetto da una grave malattia degenerativa è il primo paziente che in Piemonte ha potuto accedere al suicidio medicalmente assistito. L'uomo si è spento nella propria abitazione, alla presenza dei medici di sua scelta e con il supporto logistico dell'Asl 4 (che ha competenza su Ivrea, Chivasso e sulla parte settentrionale della provincia di Torino). Era stato lui, alcuni mesi fa, a chiedere all'azienda sanitaria accedere al fine vita volontario. Nelle scorse settimane, come ricordano i giornali locali, attraverso una commissione interdisciplinare l'Asl aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti precisando però che non avrebbe messo a disposizione né farmaci né assistenza. Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni, si era proposta per affiancare dal punto di vista legale il paziente e la famiglia.