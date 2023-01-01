LA SACRA RUOTA

Cuori rossi e tute blu in piazza. Torino dichiara amore all'auto

San Valentino sotto la pioggia, ma senza romanticismi: i metalmeccanici chiedono di non abbandonare la tradizione industriale e investire sul futuro. In fascia tricolore il sindaco Lo Russo con il probabile sfidante, l'assessore regionale Marrone

San Valentino, con nel cuore Torino. Sotto la pioggia, i metalmeccanici hanno sfilato nel centro della città per chiedere il rilancio dell’industria e dell’automotive in particolare. Il corteo, partito da piazza Arbarello e approdato in piazza Castello, è stato aperto dallo striscione “Innamorati di Torino”. Una dichiarazione d’amore, sì, ma soprattutto la volontà di non abbandonarsi alla rassegnazione.

La formula scelta è quella dei comizi itineranti: interventi lungo il percorso, tra cori – “Vogliamo un’altra Torino” – e richieste precise al Governo e a Stellantis. Una tappa, hanno ribadito i sindacati, di un percorso iniziato a dicembre 2023 e destinato a proseguire.

“Senza industria il Paese si impoverisce”

In prima fila i dirigenti locali e nazionali delle organizzazioni di categoria: Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim Cisl; Gianluca Ficco, responsabile Auto della Uilm; Samuele Lodi, responsabile mobilità della Fiom; e con loro Luigi Paone per la Uilm Torino e Rocco Cutrì, segretario generale Fim Cisl Torino.

“Qui a Torino, come abbiamo già fatto la settimana scorsa a Bruxelles, vogliamo mettere al centro il tema dell’industria”, ha detto Uliano. “Con l’industria si fa occupazione e buoni redditi, si costruisce e si tiene il tessuto sociale. Senza industria c’è un impoverimento totale del Paese”. Da Torino, città simbolo che ha vissuto una crisi lunghissima, deve ripartire – secondo la Fim – il rilancio nazionale.

Cutrì ha ricordato che il percorso unitario delle sigle metalmeccaniche è iniziato a dicembre 2023: “Torino è stata la capitale dell’auto e non possiamo permettere che la sua storia termini a causa della crisi. Dobbiamo unire le forze e portare proposte concrete. Torino può diventare da città dell’auto città della mobilità”.

Ficco e Paone hanno messo l’accento su Mirafiori e sulla 500 ibrida: il lancio del nuovo modello rappresenta “un’occasione di rilancio”, ma servono investimenti strutturali, il superamento degli ammortizzatori sociali e nuove assunzioni. Non solo: riduzione del costo dell’energia, giudicato “abnorme”, e una revisione delle regole europee sull’elettrificazione, definite “autolesionistiche”.

L’affondo contro Stellantis e Governo

Il passaggio più duro arriva da Lodi: “Stellantis sta investendo praticamente ovunque in Nord America, in Nord Africa, ma anche in Francia con assunzioni a tempo indeterminato. L’unico Paese in cui non investe è l’Italia”. Le sole risorse, denuncia la Fiom, sarebbero destinate a incentivare le uscite dalle fabbriche. “Non sono gli investimenti di cui abbiamo bisogno. Serve un piano industriale che coinvolga le organizzazioni sindacali e porti nuovi modelli in Italia”. E ancora: “La presidente del Consiglio non può continuare a fare finta di nulla”. Lodi richiama anche i licenziamenti annunciati alla Trasnova, azienda della logistica per Stellantis, come segnale di una filiera in sofferenza. La richiesta è chiara: un intervento del Governo, un tavolo permanente sull’automotive a Palazzo Chigi e strumenti concreti per una reindustrializzazione rapida.

Le istituzioni in piazza

Dietro lo striscione c’era il sindaco Stefano Lo Russo, con la fascia tricolore. Con lui una rappresentanza dii sindaci dell’hinterland torinese. “Siamo qui a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori. Occorre cambiare rapidamente passo con azioni intense”, ha dichiarato il primo cittadino. La richiesta è di aprire un tavolo in cui il Governo metta in campo strumenti concreti per garantire reindustrializzazione, tutela dell’occupazione e sviluppo del territorio, “una questione prioritaria per il Nord-Ovest e per l’intero Paese”.

Presente anche l’assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone, che ha raccolto il coro del corteo: “Vogliamo un’altra Torino”. Solo una città “profondamente rinnovata, che sappia andare oltre orticelli e nostalgie”, può salvare la sua vocazione industriale. Per l’esponente di Fratelli d’Italia, che ha rappresentato il governatore Alberto Cirio, nelle stesse ore ad Alba per i funerali di Franca Maria Ferrero, un battesimo da papabile candidato alle comunali del 2027.

In piazza, per il Comune, anche la vicesindaca Michela Favaro e l’assessore Jacopo Rosatelli di Avs. Tra le presenze istituzionali e politiche, il direttore della Pastorale sociale del lavoro Alessandro Svaluto Ferro, esponenti del Pd, di Avs, Se e Udc (con i responsabili cittadini Mino Giachino e Paolo Greco Lucchina) , l’ex parlamentare Vito Bonsignore e la deputata M5s Chiara Appendino.

L’ex sindaca pentastellata ha parlato di lavoratori “combattivi, non rassegnati”, come nei mesi scorsi davanti ai cancelli di Mirafiori, Primotecs, Iveco, Lear, Italdesign. “La cassa integrazione sta diventando la normalità. Servono piani industriali veri, un tavolo permanente sull’automotive e investimenti concreti su stabilimenti, indotto e transizione”.

Torino tra passato e futuro

Il filo rosso della manifestazione è tutto qui: Torino non vuole essere un museo dell’auto, ma il laboratorio della mobilità del futuro. “Chiunque ami l’industria e ami l’Italia, inevitabilmente ama Torino”, hanno detto i promotori. Ma l’amore, oggi, chiede prove concrete: investimenti, modelli produttivi, energia a costi sostenibili, regole europee riviste, responsabilità industriali chiare. E soprattutto una strategia nazionale sull’automotive.

Sotto la pioggia di San Valentino, i metalmeccanici hanno ribadito che senza industria non c’è lavoro, senza lavoro non c’è coesione sociale. E senza Torino industriale, avvertono, rischia di impoverirsi un intero Paese.