SACRO & PROFANO

Se Leone "delude" i progressisti, meglio benedire un supermercato

Tra riti senza stola e teatro pastorale, le parole del papa sull’alter Christus e l'udienza a Courage agitano il milieu, mentre in Piemonte si riaprono le tensioni sulla Messa antica e riemerge il caso Gramaglia, simbolo di una teologia che ha sfidato il depositum fidei

Guardando l’immagine sorridente di don Paolo Tomatis, direttore dell’Istituto di formazione dei nuovi ministeri istituiti, che benedice il nuovo supermercato di piazza Castello a Torino, affiorano al cuore sentimenti contrastanti e nella mente si combattono ambivalenti giudizi. Non si può naturalmente non apprezzare che, finalmente, dopo aver detto che “la parrocchia lo aveva stufato”, lasciando Santa Teresina per dedicarsi agli studi liturgici, il vice-liturgo della diocesi (perché il vero liturgo è sempre il vescovo!), faccia qualcosa di pastoralmente pratico.

Appare tuttavia alquanto irrituale che, proprio chi dovrebbe occuparsi di liturgia, impartisca una benedizione senza alcuna insegna liturgica. Tutti sanno che le benedizioni necessitano del camice e della stola, non di uno sbiadito clergyman grigio, per più abbinato con un improbabile golfino marrone, degno della più radicale tradizione sessantottina di aimiana memoria (nel senso di don Oreste Aime). Per fortuna non è una dolce vita! Chissà quale formulario avrà utilizzato, se quello previsto dal Benedizionale approvato dalla Chiesa, oppure lo ha considerato, come tutto il resto, un semplice “canovaccio” al quale liberamente ispirarsi?

***

Per rimanere in tema, l’evangelizzazione si fa anche a teatro e non solo sulla Sacra Scrittura in chiesa. Così dopo il cinema, il vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero, pupillo del presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, per il ciclo “Derio ci parla di amore” ha partecipato allo spettacolo teatrale Cyrano tratto dal celebre testo di Edmond Rostand. Al termine della rappresentazione ha approfondito con il pubblico le tematiche di amore e di dedizione umana che lo spettacolo ha proposto.

***

In settimana il Santo Padre Leone XIV ha dato ai progressisti almeno due dispiaceri, mandandone alcuni su tutte le furie. Sì perché in una lettera indirizzata ai sacerdoti di Madrid, il papa ha osato dire di quale tipo di prete abbia bisogno oggi la Chiesa: «Certamente non uomini definiti dal moltiplicarsi di compiti o dalla pressione dei risultati, ma uomini configurati a Cristo, capaci di sostenere il proprio ministero a partire da una relazione viva con Lui. Non si tratta di inventare modelli nuovi né di ridefinire l’identità che abbiamo ricevuto, ma di tornare a proporre, con rinnovata intensità, il sacerdozio nel suo nucleo più autentico – essere alter Christus – lasciando che sia Lui a configurare la nostra vita».

Queste parole hanno lasciato di sale il milieu teologico, anche torinese e fra questi, in primis, il vescovo di Asti, il boariniano monsignor Marco Prastaro, che non perde occasioni per scagliarsi, anche in pubblico, contro questa locuzione. Per tali ambienti l’espressione «altro Cristo» riferita al sacerdote è equivoca, di natura apologetica, clericale e offensiva verso tutti i battezzati. Il prete per loro è solo un leader, il capo della comunità e non ha carattere sacerdotale. Si pensi che monsignor Giovanni Checchinato di Cosenza ha fatto il seguente commento: «Speravo di non sentire più in vita mia l’espressione “essere Alter Christus” e invece viene addirittura definito dal papa “nucleo più autentico del sacerdozio”».Eppure, già S. Cipriano di Cartagine (208 circa-258 d.C.) disse che «il cristiano è un altro Cristo e a maggior ragione si può dire: Sacerdos alter Christus».

La seconda delusione è data dal fatto che il papa ha ricevuto in udienza privata (cosa che papa Francesco non aveva mai fatto) l’associazione “Courage International”, un apostolato cattolico al servizio di uomini e donne che provano attrazione per persone dello stesso sesso ma cercano di vivere una vita santa nella fedeltà a Cristo, secondo l’insegnamento del Catechismo della Chiesa cattolica (n.2359).

***

Chi invece ha fatto ai progressisti un favore è stato il vescovo di Ivrea, monsignor Daniele Salera, detto la “sfinge romana”, il quale, proprio quando il suo metropolita, il cardinale Roberto Repole, ha assistito alla Messa antica presso la chiesa della Misericordia, ha annunciato restrizioni alla sua celebrazione in diocesi. Una misura poco lungimirante adottata in un momento in cui a Roma sono iniziati, giovedì scorso, i colloqui con la Fraternità San Pio X (lefebvriani) al fine di trovare quel minimum necessarium che consenta di non arrivare allo scisma. Sicuramente, nella vicina Montalenghe dove da cinquant’anni ha sede un Priorato della Fraternità, avranno esultato, perché le restrizioni sulla Messa non farà che far aumentare i loro fedeli i quali, provenendo da tutto il Piemonte, ogni domenica affollano di auto il grande piazzale dell’ex istituto salesiano.

***

A proposito dei colloqui sopradetti con la Fraternità, il teologo Andrea Grillo ha definito coloro che frequentano la Messa antica, e più in generale i tradizionalisti, come cattolici «con permesso di soggiorno» e ha messo in guardia Roma nel dialogo con Écône di non fare della liturgia una «merce di scambio» e cioè concedere loro qualche libertà in più. Insomma, va bene, todos, todos, todos... ma sempre meno qualcuno. Ovviamente il permesso di soggiorno per poter stare nella Chiesa devono darlo i progressisti ai quali è concessa, invece, ogni libertà.

***

Don Fabrizio Ferrero ci ha scritto una lettera onesta e personale nei contenuti sulla persona e sull’insegnamento del defunto don Pier Angelo Gramaglia e lo ringraziamo. L’aspetto che egli individua chiaramente, ma in fondo minimizza e che invece è il più discutibile – ma anche il più pericoloso – è questo: don Gramaglia «non accettava che si potesse andare oltre il metodo storico-critico senza tradire la verità». Ora se il metodo storico-critico non va oltre sé stesso, è ancora adatto come base per una teologia autentica? E, più radicalmente, può essere totalmente oggettivo? Non è forse sempre in qualche modo guidato da più o meno esplicite precomprensioni?

Vorremmo poi ricordare a don Fabrizio e ai nostri lettori che don Gramaglia aveva ricevuto dall’autorità ecclesiastica – precisamente dal mai troppo compianto cardinale Giovanni Saldarini – un duplice precetto: il divieto di pubblicare testi teologici e l’obbligo di scrivere tutte le omelie e di sottoporle, prima di pronunciarle nella Liturgia, alla supervisione di un confratello incaricato a tale compito. Al divieto egli aveva ovviato pubblicando con l’editrice valdese Claudiana e vendendo i propri volumi direttamente agli studenti in classe.

Ricordiamo poi che don Gramaglia non si è “fermato” a un’analisi filologica dei testi, ma ha voluto trarre proprie conclusioni di carattere pseudo-teologico, negando esplicitamente la canonicità dei quattro Vangeli, la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia, l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria e il primato del Romano Pontefice. Come ha detto solo lo scorso 4 febbraio Leone XIV commentando la Costituzione conciliare Dei Verbum, «è riduttiva una lettura della Sacra Scrittura che ne trascuri l’origine divina e finisca per intenderla come un mero insegnamento umano, come qualcosa da studiare semplicemente dal punto di vista tecnico, oppure come un testo solo del passato».

Nel “caso Gramaglia” la responsabilità è anche dei docenti che, invece di offrirgli la carità della correzione fraterna – certamente laboriosa ma non meno necessaria – lo hanno “tollerato”, riconducendone l’anomalia al quasi pittoresco “personaggio” che si era costruito e lasciando che deformasse l’insegnamento teologico in un ambito essenziale quale quello sacramentale. Questa tolleranza fa parte della (de)formazione che la facoltà teologica ha offerto, nel suo insieme, agli studenti in quegli anni.

Quanto alla schiettezza, i suoi insegnamenti possono essere stati anche l’espressione “sincera” della sua ricerca personale, ma essere sinceri non significa certo essere veraci. Illudersi di trovare una qualche verità su Dio, andando esplicitamente contro il depositum fidei, prescindendo dalla Sacra Tradizione e contraddicendo il Magistero, non significa certo essere cattolici, né tantomeno teologi (cfr. Istruzione Donum veritatis, 24.5.1990).