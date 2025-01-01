Senzatetto, 414 morti in un anno in Italia

E' una strage invisibile quella dei senza dimora, che muoiono tutti i mesi, non solo d'inverno, come rende noto la fio.PSD ETS - Federazione italiana organismi per le Persone senza dimora. Secondo l'Ente del Terzo Settore, nel 2025 sono morte 414 persone senza dimora, "un numero tristemente in linea con il dato degli anni precedenti". Le morti in strada - si legge sul sito dell'associazione - interessano soprattutto uomini (91,5%) e persone di nazionalità straniera (56,5%) mostrando una significativa prevalenza di persone straniere provenienti da paesi extraeuropei (45%), in particolare dal Marocco (10%) e dalla Tunisia (3,5%). L'età media dei morti si attesta a 46,3 anni, maggiore per gli italiani e pari a 54,5, minore per gli stranieri pari a 42. "Un dato questo cruciale, se pensiamo che l'età media di morte della popolazione italiana - sottolinea l'ente - è di 81,9 anni, che rende tutta la drammaticità delle conseguenze della vita in strada". Il Nord Italia rimane l'area più colpita, con oltre la metà dei decessi: 29% nel Nord-Ovest e 19,7% nel Nord-Est. Seguono il Centro, con il 26%, il Sud, con il 17% e le Isole con l'8,3%. Per l'associazione "I luoghi in cui sono avvenuti i decessi sono un chiaro indicatore delle condizioni di vita di queste persone. In primo luogo le morti sono avvenute in spazi pubblici, visibili e facilmente accessibili: nel 34% dei casi i ritrovamenti sono infatti avvenuti in strada, parchi e aree pubbliche. In secondo luogo troviamo i decessi avvenuti in baracche e ripari di fortuna (23%), e per annegamento (15%). Infine troviamo tanti decessi anche in carcere (8%)".