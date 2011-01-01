L'addio di Alba a Franca Maria Ferrero

Un lungo applauso ha accolto l'arrivo, poco prima delle 15, del feretro di Maria Franca Ferrero nella cattedrale di San Lorenzo, in piazza Risorgimento ad Alba, dove si svolgono i funerali. Accanto alla bara i familiari: il figlio Giovanni, che oggi guida il gruppo dolciario, con la moglie Paola e i figli Michele e Bernardo; Luisa, vedova di Pietro con i figli Michael, Maria Eder e John. In piazza e sotto i portici una folla numerosa. Tanti hanno voluto, nonostante la pioggia, dare l'ultimo saluto alla vedova di Michele Ferrero, molto amata in città. La cattedrale albese era già stata teatro nel 2025 delle esequie del marito Michele, morto proprio il 14 febbraio, e nel 2011 di quelle del figlio Pietro, un dettaglio che ha reso ancora più carico di significato il rito funebre. La città si è stretta attorno alla famiglia in un clima di commozione e rispetto. Nel piazzale antistante il Duomo è stato allestito un maxischermo Ai funerali sono presenti il ministro della Difesa Guido Crosetto, in rappresentanza del governo per rendere omaggio a una delle famiglie più illustri e storiche dell'imprenditoria italiana nel mondo, e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Il Comune ha disposto il lutto cittadino, con le bandiere a mezz'asta, il fermo delle attività, la chiusura dei negozi. L'associazione commercianti albesi ha distribuito ai negozianti 500 foto della signora Ferrero da esporre nelle vetrine.