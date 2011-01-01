Ricca (Lega), "il suk di via Carcano è ancora senza controlli"

"Grazie alla Lega il mercato di via Carcano è finalmente chiuso ma stamattina la situazione era invariata: nessun presidio delle Forze dell'Ordine e sui marciapiedi ancora merci di dubbia provenienza. Siamo stanchi delle prese in giro e tolleranza verso chi occupa illegalmente le strade. Domani in Sala Rossa chiederò a Lo Russo di rendere spiegazioni su quanto riscontrato nella giornata di oggi a seguito di un sopralluogo. Siamo pronti a governare Torino e cancellare scene come queste", Così Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Piemonte.