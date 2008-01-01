CONTI PUBBLICI

I Comuni investono di più,

Torino ha il braccino corto

Nel 2025 raggiunta quota 21,9 miliardi per casa, scuole, strade e asili. Incremento della spesa a livello nazionale del 14,5%. Impiegate più risorse al Sud, Nord-Ovest fanalino di coda. Il record di Firenze, maglia nera a Genova. Sotto la Mole solo un +5,4%. I dati del Mef

I Comuni investono come non si vedeva ormai da quasi vent’anni. Scuole, strade, case e altri interventi strutturali: nel 2025 gli enti locali hanno impiegato 21,9 miliardi, con un incremento del 14,4% rispetto all’anno precedente, una variazione che si distribuisce in modo diverso nelle varie aree del Paese.

Una crescita della spesa che, in termini assoluti, equivale a 2,8 miliardi in più: un miliardo oltre le stime dell’Ifel, l’Istituto per la finanza e l’economia locale in seno all’Anci, presieduto dal sindaco di Novara Alessandro Canelli.

Lo stesso Canelli, nell’estate dello scorso anno, di fronte a dati ancora provvisori, aveva sottolineato come «nei primi sei mesi dell’anno i Comuni abbiano effettuato investimenti per 9,09 miliardi, il 9% in più dell’anno scorso, e che per fine anno le stime di Ifel prevedessero un aumento di 1,9 miliardi di euro rispetto all’anno precedente».

La spinta del Pnrr

Il presidente di Ifel aveva inoltre spiegato che «le ragioni di questo record sono diverse. Innanzitutto il Pnrr, che ha dato tempi certi, e poi le innovazioni legislative hanno aiutato molto: primo fra tutti il nuovo Codice degli appalti, che ha semplificato le procedure, definito tempi di conclusione e ricondotto a un livello di ragionevolezza le responsabilità».

E se proprio dai Comuni, anche attraverso lo stesso Ifel, da tempo si chiede a Governo e Regioni di favorire e aumentare le risorse per gli investimenti, i dati relativi allo scorso anno confermano come le istanze degli enti locali trovino più che solide motivazioni.

Il grosso alle strade

Le cifre raccolte dalla banca dati Siope della Ragioneria generale dello Stato ed elaborate dal Sole 24 Ore raccontano un’Italia in cui i sindaci, chi più chi meno, quando ne hanno la possibilità mettono mano alla cassa e destinano risorse a quei settori dei servizi e delle infrastrutture che da tempo non tengono più il passo con le necessità dei cittadini.

Il dato medio nazionale indica che lo scorso anno c’è stata una crescita degli investimenti per le politiche abitative del 48,6%, con 1 miliardo e 100 milioni rispetto ai 725 milioni del 2024; sono aumentate anche le risorse impiegate per gli asili nido, con un incremento del 37,8%. Seguono le opere idrauliche (+23,2%), gli impianti sportivi (+17,8%) e gli edifici scolastici (+13,9%). E se per le strade l’aumento è stato del 7,7%, questa continua a rimanere la voce più alta in termini assoluti, con una spesa complessiva nel 2025 di 4,3 miliardi.

Nord-Ovest a rilento

Tutti numeri, quelli della banca dati del Mef, più che concreti, visto che si riferiscono solo ai soldi effettivamente pagati dagli enti locali e non anche alle risorse impegnate ma non ancora utilizzate. Come si diceva, non poche sono le differenze che emergono analizzando la spesa sul territorio nazionale: a mostrare il maggior impulso agli investimenti rispetto al 2024 è il Sud, con una crescita del 19,4%, seguito dal Centro con un +18,4%. Notevole la differenza tra Nord-Est e Nord-Ovest: il primo si attesta a un +16,1% rispetto all’anno precedente, il secondo si ferma a un +4,3%, il dato più basso tra le macroaree del Paese.

Anche osservando le città più grandi le diversità non mancano. Se il primato va a Firenze, che con un +117,4% nel 2025 ha più che raddoppiato gli investimenti rispetto all’anno prima, portando la spesa a 772,9 euro per abitante, la maglia nera è Genova, dove si è addirittura registrato un arretramento del 13,1%, con 420 euro pro capite.

Tra i dieci Comuni più grandi non brilla certo Torino, che è passata dai 230,5 milioni del 2024 ai 284,9 milioni dell’anno successivo, con un incremento che non va oltre il 5,4% e una spesa per abitante pari a 284,9 euro. Distanza abissale, scendendo al Sud, rispetto a Catania, dove gli investimenti in dodici mesi sono cresciuti del 45,9%, dato inferiore al 69,6% di Bologna e di poco superiore a quello di Roma, che ha segnato un +43%.

Vent’anni col freno

Sia pure con divari notevoli, la ripresa degli investimenti da parte dei Comuni sembra riportare ai livelli che si registravano fino al 2008, prima dell’introduzione di pesanti vincoli e restrizioni sui bilanci dei municipi, che hanno fatto sentire il loro peso per quasi vent’anni e che ancora oggi gravano su non poche scelte degli amministratori locali. Da non sottovalutare, poi, gli effetti del Pnrr, richiamati da Canelli già lo scorso anno, che emergono con forza soprattutto al Sud, come attestano i dati di crescita.

Ulteriori differenze, oltre a quelle territoriali, si riscontrano anche in relazione alle dimensioni dei Comuni: quelli con oltre 250mila abitanti registrano un incremento medio degli investimenti del 25,6%, mentre si ferma all’8,6% quello degli enti fino a 10mila abitanti.

Per tutti, come nota l’Orep, l’Osservatorio per il Recovery Plan dell’Università di Tor Vergata, resta aperta la sfida degli organici: dopo anni di blocco del turnover, che avevano ridotto il personale comunale di 100mila unità, con un decremento del 23%, dal 2021 si è avviata un’inversione di tendenza e dal 2023 sono stati pubblicati quasi 30mila concorsi per oltre 58mila posti.