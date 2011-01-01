Cairo ai titoli di coda

Dicono che… stavolta nemmeno l’ottimismo di professione del patron del Toro riesca più a coprire il rumore di fondo che sale dagli spalti vuoti. Perché un conto è fare finta di inseguire l’Europa con la calcolatrice delle combinazioni impossibili, un altro è trovarsi davanti uno stadio che sembra una replica mal riuscita del periodo Covid, con i cori che rimbalzano sotto la tribuna presidenziale e un manipolo di tifosi organizzati che compra il biglietto apposta per urlarti in faccia di farti da parte. Scene che, raccontano i soliti ben informati, avrebbero colpito più del previsto Urbano Cairo, abituato a digerire contestazioni ma non a vedere materializzata una frattura ormai irreversibile.

Perché non è solo la protesta – diventata orami metodica – ma il contesto: squadra che galleggia senza ambizione, risultati casalinghi da zona grigia, tecnico già proiettato altrove e ambiente che vive nell’attesa liberatoria del rompete le righe. Il classico limbo granata dove non succede mai nulla di definitivo, se non l’erosione lenta del rapporto con la piazza.

E così, tra un fischio e l’altro, nei capannelli che contano si sarebbe fatta strada un’ipotesi fino a poco tempo fa impensabile: mollare davvero. Non domani mattina, certo, ma iniziare a guardarsi intorno con meno rigidità rispetto al passato, valutando offerte e scenari che consentano un’uscita da un’avventura durata vent’anni. Anche perché – sussurrano con malizia – continuare a fare il presidente di un club dove ti chiedono di vendere ogni novanta minuti rischia di diventare meno divertente che chiudere una trattativa editoriale. Il punto, aggiungono i più caustici, è che mentre tutti – squadra, allenatore, tifosi – corrono verso la fine della stagione come studenti verso l’ultimo giorno di scuola, potrebbe essere proprio il proprietario quello più tentato di suonare la campanella definitiva. E stavolta non per modo di dire.