GIUSTIZIA

Giudice ricusata, stop al processo sui bilanci della Città della Salute

Colpo di scena all'udienza di oggi. Rinaudo, figlia dell'ex pm e difensore della madre, chiede lo spostamento a un'altra sezione. Atti alla Corte d'Appello che deciderà entro il 6 marzo. "Scottante" il secondo filone dell'inchiesta

Il maxiprocesso sulla sanità piemontese – quello che vede alla sbarra 16 tra ex direttori generali e dirigenti della Città della Salute di Torino per fatti compresi tra il 2013 e il 2023 – doveva finalmente entrare nel vivo. E invece si è trasformato nell’ennesimo rinvio, con un colpo di scena che potrebbe pesare sull’intero impianto accusatorio.

Doveva essere l’udienza che, al netto delle formalità preliminari, avrebbe aperto il dibattimento davanti al Tribunale di Torino, per vagliare accuse pesantti che vanno dal falso ideologico alla truffa. Ma davanti alla giudice Maria Merlino è arrivata subito la prima mina. Uno dei difensori, l’avvocata Beatrice Rinaudo – figlia dell’ex pm Antonio Rinaudo – che assiste la madre Andreana Bossola (imputata in qualità di ex direttore amministrativo), ha presentato ricusazione nei confronti della giudice.

La Merlino, da poco insediata a Torino dopo l’esperienza come magistrato di sorveglianza a L’Aquila, era subentrata alla collega Giulia Maccari, la quale si era dichiarata incompatibile per una ragione personale: l’ex coniuge, da tempo separato, è il pm Mario Bendoni, titolare dell’accusa insieme alla collega Giulia Rizzo. Secondo la difesa, però, la potenziale incompatibilità non si fermerebbe alla singola magistrata ma si estenderebbe all’intera sezione del Tribunale. Una tesi supportata – ha sostenuto Rinaudo – da norme e precedenti giurisprudenziali molto circostanziati. Risultato: udienza chiusa quasi subito, atti trasmessi alla Corte d’Appello che dovrà pronunciarsi sulla ricusazione, con nuova data fissata al 6 marzo.

Prescrizione e processo da rifare

La partita non è solo procedurale. Se la Corte dovesse accogliere la ricusazione, si eviterebbe che la questione resti come una spada di Damocle per tutta la durata del processo, pronta a riemergere magari in Cassazione con il rischio di far crollare l’intero castello processuale dopo anni di dibattimento.

Uno scenario tutt’altro che teorico, anche perché – almeno per gli imputati relativi ai periodi iniziali, cioè gli anni in cui direttore generale era Gian Paolo Zanetta – l’ombra della prescrizione comincia ad allungarsi. Il procedimento, infatti, riguarda una gestione contabile che secondo la Procura avrebbe prodotto un buco milionari nei conti aziendali, in particolare per la mancata trattenuta del 5% sull’intramoenia prevista dalla legge Balduzzi e per crediti contabilizzati ma mai incassati. Tra gli imputati figurano diversi vertici succedutisi negli anni, compresi ex direttori generali e amministrativi della più grande azienda sanitaria piemontese.

Il secondo filone: molto più pericoloso

Ma se il primo troncone processuale procede tra eccezioni procedurali e tempi lunghi, il vero fronte caldo potrebbe essere un altro. È il secondo filone dell’indagine – ancora alle battute iniziali ma, si racconta negli ambienti giudiziari, già a buon punto – che ha acceso i riflettori sul bilancio 2025 della Città della Salute. In particolare, sulla cancellazione dal consuntivo di 7,3 milioni di euro di crediti del fondo Balduzzi.

Le testimonianze raccolte avrebbero delineato un quadro molto diverso rispetto alla versione ufficiale, soprattutto per quanto riguarda il comportamento dell’attuale direttore generale Livio Tranchida e dello stesso assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi. Al centro ci sarebbe l’urgenza di firmare l’atto contabile, una pressione che il precedente commissario Thomas Schael si era ben guardato dal soddisfare senza prima chiarire fino in fondo la situazione.