Canalis (Pd): "La lotteria dei bonus distingue la giunta Cirio"

"La lotteria dei bonus è la cifra distintiva della Giunta Cirio, che dal 2019 ne ha sfornati ben 6: Vita nascente, Vesta, PieMove, Alpha, Scelta sociale e Protezione sociale. Queste misure somigliano più a slogan commerciali che a soluzioni vere, non essendo stabili, strutturali, universalistici ed esigibili, ma temporanei e per pochi. Potremmo dire citando un proverbio "uno slogan al giorno non toglie il medico di torno". Lo afferma in una nota Monica Canalis, consigliera regionale in Piemonte del Pd. "Il numero di persone (non autosufficienti, disabili, con problemi di dipendenza o salute mentale) in lista d'attesa per ottenere servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali è infatti lunghissimo e privo di risposta - aggiunge Canalis -. E i gestori dei servizi non ce la fanno più a sostenere l'aumento dei costi, energetici, gestionali e legati all'adeguamento dei contratti di lavoro". "Dopo l'arenarsi del "Patto per il Welfare innovativo e sostenibile" - sostiene la consigliera Pd - risalente alla fase pre-elettorale di febbraio 2024 e comprensivo dell'innalzamento della quota sanitaria delle tariffe, che però non è mai stato realmente attuato, anche il bonus "Protezione Sociale" è uscito dai radar. Questo bonus di 18 milioni di euro di Fondo sociale europeo per le strutture residenziali e semi residenziali piemontesi era stato annunciato in pompa magna a maggio 2025, ma ad oggi non si è visto 1 euro. L'atto di indirizzo per rendere operativi questi 18 milioni è stato predisposto a dicembre, ma qualcosa deve essere andato storto perché ad oggi non è ancora arrivato il nulla osta della Commissione Europea, che dovrebbe dare il via libera al bando regionale, pubblicato sul sito web della Regione già a settembre 2025". "Comunque al 16 febbraio le strutture non hanno ancora visto 1 euro dei 18 milioni. A Cirio direi: "Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco". Basta annunci a vuoto. Occorre abbandonare gli slogan e il telemarketing e mettere mano alle riforme vere, ritoccando le tariffe e aggiornando il modello di cura" conclude Canalis.