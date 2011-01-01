Sicurezza nei locali, a Torino otto provvedimenti in cinque anni

A seguito delle attività di verifica periodica della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, "negli ultimi cinque anni sono stati adottati otto provvedimenti di sospensione/avvio alla revoca dell'autorizzazione. La sensazione è che parrebbe proprio che la normativa vigente, che è stata applicata finora con molta attenzione nel territorio cittadino, abbia sortito effetti positivi e si abbia, è sempre d'obbligo il condizionale, il controllo attento della situazione. È d'attualità il recente richiamo normativo del ministero dell'Interno, rispetto al quale ci siamo già attivati con un innalzamento complessivo di attenzione e prevenzione sul tema". A dirlo è l'assessore comunale al Commercio Paolo Chiavarino, in risposta a un interpellanza del consigliere Pd Antonio Letta sulla sicurezza dei locali anche alla luce dei recenti fatti di cronaca, con particolare riferimento alla tragedia di Crans Montana. L'assessore ha spiegato che "nelle attività di verifica periodica sono state rilevate prevalentemente le seguenti criticità: accertamento di modifiche dello stato dei luoghi, edilizia e di impianti non preventivamente autorizzate, carenze manutentive di dispositivi di sicurezza, presenza di materiali non ignifughi secondo la legge, modifiche dei carichi sospesi in assenza di certificazioni da parte di professionista abilitato, vie di fuga ostruite da deposito di materiali di vario genere, generale carenza dei rinnovi delle certificazioni periodiche, sostituzione di arredi con arredi nuovi non idonei sotto il profilo della resistenza al fuoco. Riguardo alle verifiche in esercizio - ha aggiunto -, la criticità più corrente e il superamento della capienza autorizzata". L'assessore ha poi precisato che "le verifiche eseguite dalle commissioni comunali e provinciali di pubblico spettacolo sono effettuate di norma ogni qualvolta ci sia un cambio di gestione" e che "già dal mese di novembre 2025 si è programmato di orientare le attività ispettive con l'obbligo di tenere sotto controllo, con continuità, i locali e sono state elaborate ipotesi organizzative, includendo anche i locali pubblici con licenze di sola somministrazione, per evitare che vengano effettuati intrattenimenti musicali, anche danzanti non autorizzati".