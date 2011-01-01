Cdr e Rsu La Stampa consegnano una lettera a Mattarella

"In occasione della visita privata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella redazione torinese del nostro quotidiano, il Comitato di redazione e le Rsu del giornale hanno consegnato al Capo dello Stato una lettera privata". È quanto si legge in una nota di Cdr e Rsu. "I dipendenti dell'editrice - prosegue il comunicato - hanno lungamente e più volte applaudito il Presidente, che si è soffermato a salutare le persone in redazione. Cdr e Rsu ringraziano il Capo dello Stato "per questa visita: la sua attenzione ci onora e ci conforta in una fase delicata della storia ultracentenaria del nostro giornale".