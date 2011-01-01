Anziano di 95 anni investito da un trattore nel Torinese, è ferito

Un uomo di 95 anni è rimasto ferito questa mattina a Pavarolo, nel Torinese, in un infortunio agricolo avvenuto poco dopo le 9 in via Tetti Aprà 22. Secondo una prima ricostruzione l'anziano sarebbe stato travolto dal trattore sul quale stava lavorando. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero. L'uomo è stato soccorso dall'équipe sanitaria e trasportato in codice rosso all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Sulla dinamica dell'accaduto indagano i carabinieri.