Battaglia delle arance, quasi ventimila biglietti venduti a Ivrea

Sono stati poco meno di 20.000 i biglietti venduti, di cui quasi 7.500 acquistati online, per la giornata clou dello Storico Carnevale di Ivrea (Torino), andata in scena ieri con l'esordio della battaglia delle arance. Un calo di circa 1500 biglietti venduti anche se, nel complesso, c'erano circa 5000 spettatori in più nelle piazze. Nel corso dell'intera giornata, infatti, si è contata la presenza di oltre 40.000 persone in città, un flusso continuo che fin dal mattino ha riempito il centro storico. "Particolarmente significativa è stata la presenza di visitatori stranieri - fanno sapere dalla Fondazione che organizza la manifestazione - a conferma della crescente attrattività internazionale". Boom anche dei canali social ufficiali: in particolare, la diretta della presentazione della Mugnaia, sabato sera, ha registrato quasi 100.000 visualizzazioni, con commenti postati da tutti il mondo. Oggi si replica con la seconda giornata della battaglia: inizio alle ore 14, ingresso gratuito.