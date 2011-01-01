Ultras del Torino inneggia a Nassiriya, denunciato dopo la partita

Un ultras del Torino è stato denunciato dalla Digos per oltraggio a pubblico ufficiale al termine della partita Torino-Bologna, giocata ieri nel capoluogo piemontese. Secondo quanto ricostruito, durante una contestazione nei confronti del presidente granata Urbano Cairo, l'uomo avrebbe lanciato dell'acqua da una bottiglietta contro i reparti dei carabinieri schierati e avrebbe inneggiato alla strage di Nassiriya. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori visto che potrebbe essere adottato nei suoi confronti un provvedimento di Daspo.