Europa Radicale, Mattarella conceda medaglia a atleta ucraino Heraskevych

Igor Boni e Federica Valcauda di Europa Radicale chiedono che "il presidente Mattarella conceda una medaglia all'atleta ucraino Heraskevych e revochi le onorificenze agli uomini di Putin", perché le medaglie, sottolineano, vanno date "per meriti e non per crimini". La richiesta di un'onorificenza per il Merito Sportivo a Vladyslav Heraskevych, atleta di Skeleton, è oggetto di una petizione promossa su change.org da Massimiliano Coccia (Linkiesta), "come riconoscimento dell'altissimo valore umano e morale del gesto compiuto durante i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026". La vicenda riguarda la decisione di Heraskevych di presentarsi agli allenamenti con un casco raffigurante i volti di atleti e allenatori ucraini uccisi nella guerra scatenata da Vladimir Putin nel 2022. Il Cio ha vietato il casco, ritenendolo non conforme alle regole, e all'atleta è stata proposta un'alternativa "neutra", come una fascia nera. "Heraskevych - rimarcano Boni e Valcauda - ha rifiutato, dichiarando che nessuna medaglia poteva avere un valore superiore alla memoria delle persone rappresentate sul casco, e accettando la conseguenza più dura: l'esclusione dalla competizione olimpica". "Noi abbiamo firmato la petizione - sottolineano - e invitiamo a firmarla e a condividerla. Invitiamo il presidente Mattarella - oggi a Torino per commemorare il centenario della morte di Piero Gobetti a seguito di aggressione fascista - a concedere l'onorificenza a Heraskevych e a operare per far revocare dal governo Meloni 21 onorificenze concesse dal 2014 al 2021 a uomini del regime di Putin. Il governo Draghi, nel 2022, ne aveva già revocate 14: occorre completare l'opera". Fra i 'medagliati', Europa radicale ricorda "il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, e l'ambasciatore russo in Italia, Aleksej Paramonov, "da anni impegnato in una incessante opera di propaganda nel nostro Paese, con frequenti attacchi sia ai governi che si sono succeduti sia al Presidente Mattarella".