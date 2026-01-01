Nursing Up: prestazioni aggiuntive al limite, servono fondi immediati

"Le prestazioni aggiuntive sono al limite, servono fondi immediati e assunzioni per evitare tagli a posti letto e servizi": lo afferma il Nursing Up del Piemonte, che lancia l'allarme rimarcando che "le risorse destinate alle prestazioni aggiuntive per gli infermieri, i professionisti sanitari e gli operatori del comparto secondo le stime si esauriranno già nel primo trimestre del 2026". "La carenza di personale infermieristico, stimata in circa 7.000 unità - dice il segretario regionale Claudio Delli Carri - rappresenta un problema strutturale che si trascina da anni. Le prestazioni aggiuntive hanno finora costituito uno strumento indispensabile per garantire i livelli essenziali di assistenza, evitando la chiusura di posti letto, l'accorpamento dei reparti e l'ulteriore allungamento delle liste d'attesa. Non sono un privilegio ma una misura emergenziale che ha consentito di tenere in piedi i servizi, ma senza un rifinanziamento immediato il sistema non sarà più in grado di garantire gli standard assistenziali minimi". "Chiediamo alla Regione - aggiunge - di attivarsi subito per incrementare i fondi, e a livello nazionale è necessario rivedere i vincoli che ne limitano l'utilizzo, così da consentire alle aziende sanitarie di fronteggiare una carenza di personale ormai strutturale. Oggi i pensionamenti superano le nuove iscrizioni ai corsi di laurea in Infermieristica, aggravando progressivamente il deficit di organico. Servono politiche strutturali, investimenti e una reale valorizzazione economica e professionale per invertire la tendenza. Le prestazioni aggiuntive non possono diventare la soluzione permanente a una carenza cronica".