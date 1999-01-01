ECONOMIA DOMESTICA

Ex Ilva, patto d'acciaio del Nord: autonomia per Novi e Cornigliano

In un documento Confindustria Alessandria e Genova chiedono la modifica dell'Accordo di Programma e il rafforzamento degli stabilimenti piemontesi e liguri. Nessuno spezzatino, ma una trattiva separata per garantirne l'attività indipendente da Taranto

Niente “spezzatino”, ma un destino il più possibile slegato alle incertezze della più grande acciaieria d’Europa. Gli industriali liguri e piemontesi alzano la voce e chiedono che il futuro degli stabilimenti ex Ilva di Novi Ligure (in Piemonte, a dispetto del nome) e Cornigliano (Genova) venga separato da quello del mega impianto di Taranto, su cui continuano a gravare incognite industriali, ambientali e finanziarie.

La proposta, messa nero su bianco da Confindustria Genova e Confindustria Alessandria, punta a svincolare la trattativa per i siti siderurgici del Nord-Ovest da quella per Taranto. Un doppio binario che, nelle intenzioni delle associazioni territoriali, consentirebbe di salvaguardare e rilanciare una filiera strategica senza restare impigliati nelle complesse vicende dell’ex Ilva pugliese.

Tra altoforni e incertezze

Taranto resta, nel bene e nel male, il nodo centrale della siderurgia italiana: altoforni che si spengono e si riaccendono, piani di riconversione verso il forno elettrico, criticità ambientali irrisolte e una difficile ricerca di investitori stabili. Una partita industriale e politica che procede tra rinvii e soluzioni tampone per scongiurarne la chiusura definitiva.

Proprio questa situazione di profonda instabilità preoccupa gli industriali del Nord-Ovest. Perché, spiegano nel documento, anche nel caso di una soluzione positiva per Taranto l’ammodernamento dell’area a caldo richiederà anni, con possibili ripercussioni sulla qualità dell’acciaio e sulla continuità delle forniture. Un fattore critico soprattutto per il mercato automotive, dove il rispetto rigoroso dei tempi di consegna è condizione essenziale per restare operativi nella supply chain.

La proposta

Il primo punto del documento è chiaro: lo Stato deve separare la trattativa per Taranto da quella per Cornigliano e Novi Ligure. Non è escluso che un unico soggetto possa aggiudicarsi entrambe le gare, beneficiando di economie di scala. Ma le procedure – e soprattutto gli obiettivi industriali – devono restare distinti.

L’eventuale acquisizione degli asset da parte del fondo americano Flacks, osservano le due Confindustrie, non pregiudicherebbe il piano: trattandosi di un investitore finanziario, un successivo passaggio a un produttore siderurgico sarebbe coerente con la natura dell’operazione.

Cornigliano e il nuovo Accordo di Programma

Per Genova Cornigliano, il documento propone di rivedere l’Accordo di Programma del 1999, chiedendo entro il 2026 la restituzione del diritto di superficie alla Società per Cornigliano Spa. Lo Stato dovrebbe affidare alla società commissariata il compito di completare le bonifiche delle aree da restituire prima del 2065, mantenendo gli impianti produttivi destinati a restare operativi.

Gli impianti in buono stato – come decapaggio e zincatura – potrebbero restare in stretto collegamento logistico con Novi Ligure, sviluppando prodotti ad alto valore aggiunto come banda stagnata e lamierino magnetico.

Unità d'intenti

La proposta prevede inoltre il rafforzamento della Società per Cornigliano, estendendola a entrambi gli stabilimenti e coinvolgendo nuovi soci istituzionali: Regione Piemonte, Comune di Novi Ligure e Provincia di Alessandria. Le banchine lato Polcevera e canale di calma passerebbero sotto la gestione diretta dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale (basata a Genova), a servizio di funzioni siderurgiche, industriali ed energetiche.

Non manca poi un capitolo riservato al sociale: il nuovo Accordo di Programma potrebbe includere anche il ricorso a Lavori Socialmente Utili per garantire una gestione transitoria della situazione occupazionale.

Novi Ligure, hub da potenziare

Se Cornigliano è la cerniera portuale, Novi Ligure è il cuore manifatturiero del progetto. La sua vocazione industriale, unita al potenziamento ferroviario legato al Terzo Valico dei Giovi, rafforza – secondo Confindustria – la necessità non solo di conservare, ma di espandere l’attività.

Le direttrici di investimento sono precise: rilancio sul mercato automotive, ammodernamento delle linee produttive per produrre acciai altoresistenziali di terza generazione (AHSS), e soprattutto svincolo dalla dipendenza dall’area a caldo di Taranto. La vicinanza al porto di Genova e le connessioni ferroviarie rappresentano, in questo quadro, un forte vantaggio competitivo.

Autonomia, non frammentazione

Il messaggio che arriva da Alessandria e Genova può essere dunque riassunto in questo modo: nessuno “spezzatino” dell’ex Ilva, ma la possibilità per i siti del Nord di vivere e competere in modo autonomo, con una propria strategia industriale, infrastrutturale e logistica.

Separare le trattative non significa dividere l’azienda, ma evitare che l’incertezza di Taranto trascini con sé stabilimenti che – secondo gli industriali – hanno le carte in regola per rilanciarsi. La partita ora passa al governo, chiamato a decidere se percorrere la strada di un destino unico o quella di una via autonoma per la siderurgia del Nord-Ovest, con più garanzie di restare in piedi e non essere trascinata a fondo dalla zavorra tarantina.