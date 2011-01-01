Calderoli, "pre intese su Autonomia in Cdm, ci saranno governatori"

I presidenti di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, che hanno già sottoscritto con il governo le pre-intese sull'Autonomia, parteciperanno al Consiglio dei ministri di mercoledì prossimo nel corso del quale verranno discussi gli schemi degli accordi. Lo annuncia il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli al termine di un incontro con i quattro governatori che si è svolto questa mattina. Le pre-intese, ha spiegato ancora il ministro, riguardano diverse funzioni tra le quali protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica. "L'incontro ha avuto esito positivo - ha concluso Calderoli - c'è piena sintonia con i 4 governatori. Il cammino dell'Autonomia prosegue e confido che anche altre realtà potranno seguirlo, al di là degli schieramenti ideologici".