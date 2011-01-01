Piemonte, 18,8 milioni a sostengo del vino con i fondi europei

Il Piemonte stanzia 18,79 milioni di euro a sostegno del vino Piemontese. "Andranno a sostenere i diversi attori della filiera nel realizzare investimenti per rafforzare il comparto e promuovere sempre più i vini a livello globale" spiega l'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, annunciando lo stanziamento di nuovi fondi europei provenienti dall'Ocm Vino e la loro ripartizione sulla base delle nuove priorità 2026-27. "Il nostro vino - evidenzia - è una delle locomotive trainanti della promozione del Piemonte enogastronomico e turistico sui mercati internazionali, e apripista nella conquista di nuovi scenari commerciali che i rapidi cambiamenti delle condizioni economiche e geopolitiche ci incoraggiano ad andare ad aggredire con determinazione". Si tratta di risorse di provenienza Ue, così ripartite: 7,5 milioni per la promozione dei vini piemontesi sui mercati dei Paesi terzi, 7,39 milioni per investimenti e 4 milioni per ristrutturazione e riconversione dei vigneti. La rimodulazione delle risorse e le priorità della loro destinazione sono state condivise con la filiera vitivinicola piemontese. "Se negli ultimi anni abbiamo dato un forte impulso alla realizzazione di punti vendita e degustazione in cantina per sviluppare l'enoturismo - spiega Bongioanni - quest'anno orientiamo il sostegno Ocm verso gli investimenti materiali e immateriali per la trasformazione e commercializzazione del vino, quali opere edili, impianti, attrezzature, contenitori e macchinari per produzione e vendita come grandi botti in acciaio, macchine imbottigliatrici e linee di confezionamento, esclusi piccoli contenitori e materiali di consumo. La dotazione per questa voce passa da 4,8 milioni del 2025 a 7,4 del 2026. Lo stesso vale per gli interventi realizzabili nella ristrutturazione dei vigneti, che non hanno subito variazione nei criteri rispetto agli ultimi anni e che dovranno essere terminati entro quella scadenza.