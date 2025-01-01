Regione Piemonte, altri 11,6 milioni per coprire tutte le borse di studio

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato oggi l'integrazione di 11.593.260,69 euro a favore di Edisu (Ente regionale per il diritto allo studio). Assieme all'ultimo riparto Pnrr di fine 2025, lo stanziamento approvato oggi garantisce la copertura totale di tutti gli aventi diritto alle borse di studio di questo anno accademico 2025-2026. Ciò consente di assicurare la borsa a tutti gli studenti idonei non vincitori nelle graduatorie definitive. "Avevamo preso un impegno chiaro e lo abbiamo mantenuto: lo dimostriamo con i fatti, senza farci dettare linee e priorità da pressioni esterne. Con questa delibera confermiamo che la Regione investe sui giovani e sul merito. Garantire la borsa a tutti gli idonei significa dare un segnale forte alle famiglie e rafforzare la fiducia nelle istituzioni: chi ha talento e volontà deve poter essere libero di studiare, senza ostacoli economici. È così che costruiamo il futuro del Piemonte e della nostra Nazione" dichiara Elena Chiorino, vicepresidente e assessora al Diritto allo Studio Universitario della Regione.