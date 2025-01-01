PALAZZO LASCARIS

Martedì grasso, magra figura.

È Carnevale niente consiglio

Come da tradizione, salta la seduta: i consiglieri potranno festeggiare dove meglio credono, e stavolta maggioranza e opposizione non litigano. Un po' dispiaciuto il presidente Nicco, ma anche i falò valdesi possono attendere

In Piemonte niente Consiglio Regionale, è Martedì Grasso. Il giorno clou del Carnevale, quello dei carri allegorici, delle arance che volano e degli ultimi bagordi prima della Quaresima, quest’anno – come da consolidata abitudine – si porta via anche la seduta di Palazzo Lascaris. Così oggi niente aula, lasciando libertà ai consiglieri di presenziare alle varie rappresentazioni sparse sul territorio piemontese: basti pensare a Ivrea con la sua celebre battaglia delle arance, al “carnevalone” di Chivasso e ad altri carnevali storici come quelli di Borgosesia, Santhià e Mondovì, solo per citare le manifestazioni più note. E il Consiglio torna a riunirsi solo la prossima settimana.

Unità d’intenti

La questione è stata posta nell’ultima conferenza dei capigruppo di mercoledì scorso, quando bisognava accordarsi sulle date delle prossime sedute consiliari. Una riunione che arrivava dopo giornate movimentate, con l’aspra discussione sulle vicende legate ad Askatasuna dove sono volate anche parole grosse tra i consiglieri del centrodestra che sostengono la giunta guidata da Alberto Cirio e i loro colleghi di minoranza, ma che su questo tema ha trovato una rinnovata concordia tra maggioranza e opposizione: il Consiglio del martedì grasso non s’ha da fare.

Così, la proposta avanzata dai capigruppo di maggioranza – Carlo Riva Vercellotti di Fratelli d’Italia, Fabrizio Ricca per la Lega, Paolo Ruzzola di Forza Italia e Silvio Magliano della Lista Cirio – non ha trovato particolari obiezioni da parte delle quattro leader di minoranza (Gianna Pentenero del Partito Democratico, Sarah Disabato per il Movimento 5 Stelle, Alice Ravinale per Alleanza Verdi-Sinistra e Vittoria Nallo di Stati Uniti d’Europa), che si sono rimesse alla volontà dei loro colleghi, allo stesso modo dei rappresentanti della giunta. D’altronde meglio festeggiare il carnevale che scornarsi in aula.

La vana opposizione di Nicco

Chi invece era di parere opposto a saltare la seduta odierna era Davide Nicco, presidente del Consiglio Regionale in quota FdI, propenso a convocare i consiglieri, anche per celebrare la ricorrenza delle Regie Patenti, firmate da Carlo Alberto proprio il 17 febbraio del 1848, atto mediante il quale il sovrano concedeva pieni diritti civili e politici ai valdesi, ponendo fine a secoli di persecuzioni e confino nelle valli. Una data celebrata tuttora con i “falò valdesi” e che sarebbe potuta essere onorata al meglio con la discussione della proposta di istituire la “giornata regionale della libertà di coscienza, di religione e di pensiero” avanzata dalla consigliera di FdI Monica Bordese e dalla cattodem Monica Canalis, in programma già la scorsa settimana e slittata per via della gazzarra su Askatasuna. Niente da fare: la linea festaiola ha prevalso e anche questa ricorrenza dovrà attendere tempi meno coriandoleschi.

Cresci Piemonte slitta ancora

Allo stesso modo slittano anche la proposta del capogruppo leghista Ricca di istituire un’unica autorizzazione Ztl valida in tutto il Piemonte per gli agenti di commercio e due provvedimenti della Giunta: uno riguardante il rinvio del rimborso della quota capitale dei prestiti, avanzato dall’assessore al Bilancio Andrea Tronzano e già prospettato in sede di discussione della legge finanziaria regionale, e soprattutto il Cresci Piemonte, che nonostante sia stato licenziato in Commissione Urbanistica più di un mese non approda ancora in aula. Nato per velocizzare le pratiche – con spettatore interessato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, alle prese con il nuovo piano regolatore – è ancora lontano dall’entrare in vigore: le sfilate carnevalizie hanno la priorità.

Appuntamento alla settimana prossima

Questa settimana i lavori consiliari tuttavia non si fermano: i lavori di commissione sono andati avanti ieri e procederanno domani e giovedì, ma oggi ci si ferma: il martedì grasso va onorato a dovere. Questa settimana, più precisamente nella mattinata di giovedì, la conferenza dei capigruppo, per decidere quando si terrà la prossima seduta dopo lo stop odierno: con ogni probabilità si tornerà in aula martedì 24 febbraio, quando i bagordi carnevalizi saranno ormai alle spalle e si sarà entrati in piena Quaresima. Poteva essere l’occasione per un ballo in maschera a Palazzo Lascaris, ma i consiglieri hanno voluto rispettare la tradizione: martedì grasso, magra figura.