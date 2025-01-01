SANITÀ & POLTRONE

Asl, esami per i nuovi direttori.

Sfilata di manager in Piemonte

Nomi nuovi e vecchie conoscenze nella lista dei 54. In ballo (e già prenotati) i posti per Azienda Zero, Regina Margherita-Sant'Anna e ospedale di Cuneo. Al lavoro la commissione. Tra i "candidati" anche Schael appena insediato a capo della sanità sarda

Ci sono, ovviamente, i nomi dei manager che, alcune settimane addietro, avevano già ricevuto l’irrituale investitura da parte dell’assessore alla Sanità, quando ancora Federico Riboldi prevedeva di affidare ruoli di commissario e non già di direttore generale.

Tra i 54 manager che hanno utilizzato la finestra aperta per aggiornare l’elenco regionale degli idonei alla direzione di aziende sanitarie e ospedaliere non sorprende affatto vedere – anzi, sarebbe stato il contrario – l’attuale direttore sanitario dell’Asl di Alessandria, Massimo D’Angelo, che nei propositi dell’assessore dovrebbe andare alla guida di Azienda Sanitaria Zero, prendendo il posto attualmente ricoperto da Adriano Leli. Quest’ultimo, dopo una conduzione non proprio costellata di successi della Super Asl, sarebbe destinato alla neonata azienda ospedaliera Regina Margherita–Sant’Anna, originata dal distacco dalla Città della Salute di Torino dell’ospedale pediatrico e di quello ostetrico-ginecologico e dal loro successivo accorpamento.

Proprio a causa della sua recente costituzione, questa azienda non era tra quelle per cui i manager, nell’ultima composizione dell’elenco regionale, potevano indicare e ottenere l’idoneità (o meno) dalla commissione giudicatrice.

Ecco perché non sorprende trovare nell’elenco appena stilato anche il nome di Leli, così come quelli di altri aspiranti o direttori in carica che non avevano potuto esprimere tra le loro preferenze anche l’azienda ospedaliera di fresca costituzione.

Leggi qui l'elenco

Zanchi o Petralia?

Oltre al Regina Margherita–Sant’Anna, nel novero dei cambi di direzione c’è anche il Santa Croce e Carle di Cuneo. Da tempo nelle mani di Livio Tranchida – passato da direttore a commissario dopo la sua nomina al vertice della Città della Salute – l’azienda ospedaliera del capoluogo della Granda, nei piani di Riboldi, dovrebbe essere affidata a Fabiano Zanchi, attuale direttore delle professioni sanitarie dell’Asl Città di Torino.

Molto stimato dal suo attuale direttore Carlo Picco, con una candidatura in passato nelle file della Lega, Zanchi – il cui nome conclude in ordine alfabetico l’elenco dei 54 – avrebbe visto ribadire la sua pre-investitura anche nel corso di un recente evento in tema sanitario.

Per l’ospedale di Cuneo è circolato – e continua a esserlo – anche un altro nome tra quelli nuovi nella lista: Paolo Petralia. Dopo aver diretto l’Asl di Chiavari, è attualmente direttore dell’ospedale Villa Scassi di Genova, ma l’eventuale successione a Tranchida in quel di Cuneo rappresenterebbe indubbiamente un salto in avanti nella carriera e nel ruolo.

Il fattore Fiaso

L’eventuale nomina di Petralia avrebbe anche un possibile effetto sul suo futuro ai vertici della Fiaso, la Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere, di cui è vicepresidente. Il suo era un nome circolato per la presidenza della federazione, che proprio oggi andrà al voto per scegliere il successore del dimissionario Giovanni Migliore.

Per essere candidati occorre, tuttavia, rivestire il ruolo di direttore generale, ovvero ciò che manca a Petralia, che resterà comunque vicepresidente per i prossimi quattordici mesi, tanto durerà la presidenza che uscirà oggi dalle urne. Insomma, nel caso in cui assumesse la guida del Santa Croce e Carle, per il medico attualmente in Liguria si potrebbe prospettare una nuova occasione per la guida della Fiaso tra poco più di un anno.

Vecchie conoscenze

Nomi nuovi e vecchie conoscenze, tra cui anche l’attuale direttore regionale Antonino Sottile, così come Gianni Bonelli, appena riconfermato dal nuovo cda alla direzione dell’Istituto Mondino di Pavia, oppure il direttore sanitario della Città della Salute Lorenzo Angelone e l’ex direttore regionale, recentemente consulente di Tranchida per il bilancio di corso Bramante, Fabio Aimar.

Ma c’è anche un nome, tra quelli dei manager che tra poche settimane saranno valutati dalla commissione esaminatrice, che potrebbe far sobbalzare qualcuno sulla sedia. A essere valutato, se idoneo o meno alla direzione della nuova azienda Regina Margherita–Sant’Anna, sarà anche Thomas Schael, appena nominato al vertice della sanità della Sardegna. L’ex der kommissar di corso Bramante, licenziato da Riboldi dopo soli cinque mesi, si presenterà al grattacielo davanti alla commissione o sarà già troppo preso dal nuovo ruolo in cui si è insediato a Cagliari appena ieri?

L’ex der Kommissar

La domanda, ovviamente, Schael l’aveva presentata prima della nomina da parte della presidente Alessandra Todde. Anche se a ridurre praticamente a zero ogni possibilità ci avrebbe pensato la fatwa di Riboldi, che avrebbe ampiamente superato i confini piemontesi senza tuttavia arrivare all’isola. Sono arrivati al manager tedesco, invece, i complimenti e gli apprezzamenti del governatore dell’Abruzzo: «Dopo gli anni di collaborazione in Abruzzo restano stima reciproca e un rapporto umano che mi fa piacere ricordare. Le sue qualità manageriali e la sua competenza sono riconosciute trasversalmente: è un fatto che parla da sé», ha scritto Marco Marsilio in una nota.

Il governatore – primo esponente di Fratelli d’Italia a vincere e guidare una Regione – dice anche di più: «Sono convinto che la presidente Todde, che mantiene la delega alla sanità, abbia compiuto un’ottima scelta affidandogli un incarico delicato in una regione con criticità demografiche analoghe, se non peggiori, rispetto all’Abruzzo. E questa nomina consentirà anche di proseguire un confronto istituzionale nei tavoli tecnici della Conferenza delle Regioni, inclusi quelli sulla ripartizione del fondo sanitario nazionale, dove siamo certi che la comune battaglia che stiamo conducendo insieme alla Regione Sardegna e a molte altre sarà rafforzata da Schael in questa nuova posizione». A qualcuno, a Torino, saranno fischiate le orecchie?