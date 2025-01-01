Morto in strada a Torino, trovato il coltello

Accanto al cadavere di un uomo, trovato con una profonda ferita alla gola a Torino, è stato trovato il coltello utilizzato per provocare il taglio mortale, insieme agli effetti personali della vittima. A dare l'allarme è stato un passante, che ha composto il numero di emergenza 112 intorno alle 21. Sul posto, oltre a un'ambulanza, sono accorsi la polizia, poi il medico legale e la pm di turno, Manuela Pedrotta. L'uomo, 58 anni, non residente a Torino, sarebbe straniero, ma al momento gli investigatori non diffondono le sue generalità. Gli agenti della squadra mobile intendono sentire dei testimoni e verificare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. A quanto risulta non si sarebbero sentite grida. Le indagini sono per omicidio, ma non viene esclusa del tutto l'ipotesi di un suicidio. A dare indicazioni in un senso o nell'altro sarà anche l'autopsia. Il cadavere era in strada, all'altezza di via San Marino 133, non distante da un cancello carraio, in una pozza di sangue.