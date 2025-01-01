Rissa nel dehors del bar della stazione a Ivrea, 15 giovani denunciati

I carabinieri della sezione radiomobile di Ivrea (Torino) hanno denunciato i presunti autori della rissa dello scorso 8 febbraio nel dehors del bar della stazione. La lite era scoppiata nel tardo pomeriggio, probabilmente per qualche sguardo di troppo fra i giovani avventori: in un attimo si era scatenata una violentissima zuffa con lanci di sedie e suppellettili e ragazzi feriti sporchi di sangue. All'arrivo delle gazzelle dei carabinieri erano però già tutti fuggiti. I militari, grazie all'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno identificato tutti i partecipanti alla rissa: si tratta di 15 giovani della zona, in gran parte già noti alle forze dell'ordine e già controllati durante i molteplici servizi effettuati nella zona rossa della città. Tra loro ci sono anche tre minorenni. Sono stati tutti denunciati per rissa con lesioni personali e danneggiamento in concorso.