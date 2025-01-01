Lo Russo, bene se la Regione vuole investire sul Lingotto

"Per quanto ci riguarda continueremo a credere nel settore fieristico e accompagnare la scelta che vuole fare la Regione con il sostegno istituzionale e politico della Città, anche se non finanziario, perché, anche volendolo, non possiamo proprio farlo". A dirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito del polo fieristico del Lingotto sul quale il presidente Alberto Cirio ha annunciato l'intenzione della Regione di investire. "La Città è in fase di piano di rientro dal punto di vista economico finanziario - ricorda il sindaco -, quindi abbiamo un cronoprogramma di risanamento dei conti che ci impedisce di intervenire in un'operazione come quella dell'acquisto da un privato del centro fiere. La Regione non è in queste condizioni - sottolinea - e, insieme credo alla Camera di Commercio, sta valutando come poter intervenire nell'acquisto dei muri del centro fieristico del Lingotto. Noi ovviamente accompagniamo questo processo", ribadisce, evidenziando che si tratta di "un processo complesso perché se un ente pubblico deve comprare un immobile da un soggetto privato, ci sono tutta una serie di verifiche che devono essere fatte relativamente alla congruità del prezzo".