Zagrebelsky "laurea" Augias
Dicono che…mentre teneva la sua lectio magistralis in memoria di Piero Gobetti alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in platea molti si interrogavano sulla proposta avanzata da Gustavo Zagrebelsky di conferire una laurea honoris causa a Corrado Augias, storica firma di Repubblica e noto volto televisivo, oggi a La7 dopo decenni passati in Rai, dove ha condotto programmi di culto come Telefono giallo.
Anche se in pensione ormai da anni dall’insegnamento, l’influenza di un barone come Zagrebelsky – che ha ricoperto anche la carica di presidente della Corte Costituzionale – è ancora tangibile all’interno del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, e la sua proposta verrà esaminata in una delle prossime riunioni del Consiglio. Del resto, lui e Augias oggi condividono anche la battaglia per il No alla riforma della giustizia, in vista del referendum del prossimo 22-23 marzo: ciliegina sulla torta per attribuirgli una prestigiosa laurea ad honorem.