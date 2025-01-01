URNE VIRTUALI

Vannacci vale (ancora) poco, ma può costare caro nel 2027

Futuro Nazionale cresce di tre decimali in una settimana, attestandosi al 3,6 secondo Swg. Per ora non raccatta grande consenso, limitandosi a rubacchiare voti a Lega e Fratelli d'Italia. Dentro o fuori dalla coalizione? Pd in calo, FI stabile

Il punto non è quanto pesa oggi Roberto Vannacci. Il punto è quanto può pesare domani, se restasse fuori dallo schieramento, per scelta o perché indesiderato. Il Radar Swg di metà febbraio tratteggia la dimensione del fenomeno: 3,6%, in crescita di 0,3 punti rispetto alla settimana precedente. Una rilevazione generosa, decisamente superiore a quella che altri istituti di sondaggi assegnano a Futuro Nazionale, la formazione fondata dall’ex parà della Folgore dopo aver mollato Matteo Salvini. Ma al di là dei numeri è la variazione, per quanto apparentemente modesta (di pochi decimali), a porre interrogativi perché avviene nello stesso momento in cui i due partiti che costituiscono il bacino principale del suo potenziale elettorato arretrano: Fratelli d’Italia al 29,8% (-0,3) e la Lega al 6,4% (-0,2).

Ma il consenso non si misura solo in dimensioni assolute: si misura in margini. E i margini, nel 2027, potrebbero essere stretti. Se la prossima competizione nazionale si giocherà su pochi punti – come appare verosimile – anche una sottrazione limitata può diventare decisiva. È qui che il generale, oggi ancora percepito come fenomeno laterale, acquista rilevanza strategica.

“Rubacchia” nel posto giusto

La provenienza dei voti è il dato più importante. Futuro Nazionale non cresce conquistando nuovi territori politici: cresce quasi esclusivamente drenando consenso dagli alleati naturali. Secondo Swg, 1,4 punti arrivano dalla Lega e 1,2 da Fratelli d’Italia, contro appena 0,2 complessivi dall’area moderata di Forza Italia e Noi Moderati. Si aggiungono 0,3 punti da CasaPound e 0,5 da altri bacini, inclusa l’astensione.

È un consenso che potremmo definire “di frizione”: numericamente modesto, ma politicamente collocato esattamente dove può produrre danno. Se restasse fuori dalla coalizione, non toglierebbe voti alla sinistra: li toglierebbe alla destra.

Per ora Vannacci non sta costruendo una base strutturata. Sta parlando – con il linguaggio diretto e polarizzante che lo ha reso celebre con Il mondo al contrario – a quella fascia di elettorato che si muove per ondate emotive, più che per appartenenza politica stabile. Un elettorato “avventuriero”: quello che quando non si astiene premia ciclicamente il soggetto antisistema del momento.

Il sondaggio sulle percezioni lo conferma indirettamente. Il 54% degli italiani interpreta il suo successo come segnale dell’esistenza di una parte del Paese che non si sente rappresentata dai partiti attuali, mentre il 45% parla di avanzata dell’estrema destra e il 43% di fenomeno mediatico temporaneo. Sono numeri che raccontano un malessere reale, ma anche una fragilità: lo stesso elettorato che oggi può guardare a Vannacci domani potrebbe spostarsi altrove.

Più personalismo che progetto

Il successo editoriale del suo libercolo, molto apprezzato (e a quanto pare acquistato da schiere di “lettori” russi) ha costruito l’immagine di Vannacci come tribuno antisistema, interprete di un popolo invisibile che i partiti avrebbero tradito. Il sondaggio conferma che questa narrazione trova ascolto, ma non nel modo in cui lui la racconta.

Alla domanda su cosa rappresenti il suo partito, la risposta più diffusa è “una deriva estremista” (28%), seguita dall’idea che sia un’iniziativa personale legata alla sua figura (26%). Molto più distanti le interpretazioni coerenti con la sua retorica: protesta contro il sistema (9%), reazione al politicamente corretto (9%), rafforzamento dei valori tradizionali (7%). Il 21% non sa.

In altre parole, l’immagine pubblica prevalente non è quella del salvatore della patria, ma quella di un leader radicale o personalistico. Tra gli elettori di centrosinistra ovviamente la percezione di deriva estremista sale al 45%, mentre perfino tra gli elettori della maggioranza prevale l’idea dell’operazione personale (39%). Il mito dell’uomo solo contro il sistema funziona più come storytelling che come consenso consolidato.

Il nodo politico: dentro o fuori

Ed è qui che emerge la questione cruciale per il centrodestra. Tra gli elettori dei partiti di maggioranza, il 51% ritiene che Futuro Nazionale dovrebbe entrare nella coalizione alle prossime politiche, il 22% pensa che dovrebbe esserne escluso e il 27% non sa.

Non è un plebiscito, ma è sufficiente a dimostrare che l’ipotesi di integrazione esiste. Il motivo è semplice: anche pochi punti percentuali, se collocati fuori dalla coalizione, potrebbero risultare decisivi in un’elezione combattuta. Da qui la tentazione, prevalente in ampi settori della fiamma magica, di superare il veto di Salvini, nel nome di quel “pas d'ennemis à droit” mutuato specularmente dall’altra metà di campo.

De Gaulle immaginato, Pétain possibile

A Vannacci piace la vulgata di taluni suoi sostenitori che lo descrivono come un nostrano De Gaulle chiamato dalla storia: il militare che entra in politica per rifondare la nazione. Ma la dinamica reale somiglia di più a quella di un Pétain arruffone: non il fondatore di un sistema, bensì il catalizzatore temporaneo di un malcontento che nasce altrove e che può essere riassorbito. Non un comandante che crea un esercito, ma un ufficiale che approfitta delle crepe nelle linee alleate. La differenza non è (solo) morale, è strutturale. De Gaulle costruì istituzioni. Vannacci, per ora, intercetta umori. Il rischio, per lui, è quello classico dei personaggi nati nella polemica culturale: restare prigioniero della propria caricatura. Convincersi di guidare una marcia storica mentre, in realtà, si sta solo partecipando a una scaramuccia interna.

In sintesi, Futuro Nazionale non è oggi una forza in grado di cambiare da sola gli equilibri nazionali. Ma potrebbe contribuire a cambiarli indirettamente, sottraendo voti alla coalizione che più gli è vicina. Il generale non ha ancora un esercito. Ma in una battaglia che si decidesse sul filo dei punti percentuali, potrebbe bastare anche un reparto leggero per spostare l’esito finale.

Equilibri stabili, margini stretti

La fotografia delle intenzioni di voto contenuta nel Radar conferma un quadro apparentemente stabile ma politicamente delicato, soprattutto se proiettato verso una competizione elettorale che – con ogni probabilità – si giocherà su scarti limitati.

Fratelli d’Italia resta nettamente il primo partito con il 29,8%, in lieve flessione di 0,3 punti rispetto alla rilevazione precedente. Il Partito democratico segue al 22% (-0,2), mentre il Movimento 5 Stelle si colloca all’11,8% (+0,1). Nell’area di centrodestra, Forza Italia è stabile all’8,4%, mentre la Lega scende al 6,4% (-0,2), confermando una dinamica di difficoltà ormai consolidata.

Nel campo delle forze minori, Alleanza Verdi-Sinistra sale al 6,6% (+0,2), Azione al 3,3% (+0,2) e Italia Viva al 2,3% (+0,1). +Europa si attesta all’1,4% (-0,1) e Noi Moderati all’1,1% (-0,1). Come abbiamo visto, il partito futurista (o futuribile) di Vannacci con il 3,6% si colloca già sopra alcune formazioni parlamentari esistenti. La voce “altri partiti” vale complessivamente il 3,3%, invariata.

Resta molto ampia la quota di elettori che non esprime un orientamento: 28%, dato stabile rispetto alla settimana precedente. Un elemento che, più di tutti, segnala quanto il quadro sia ancora mobile e potenzialmente esposto a cambiamenti nei prossimi mesi.