Cerutti e Cannati (Lega), "sono salve le Case della salute"

"Le Case della Salute di Beinasco, Cumiana, Vigone, Borgaretto e Pianezza resteranno pienamente operative e continueranno a garantire ai cittadini un presidio territoriale di primaria importanza". Lo dichiara in una nota Andrea Cerutti, Consigliere regionale Lega. "Gli allarmismi - prosegue - lanciati nei mesi scorsi dal Pd si rivelano del tutto infondati. Mentre c'era chi cercava la polemica facile a mezzo stampa, AslTo3, sindaci e Regione lavoravano per trovare la soluzione a un tema fondamentale come la salute pubblica. Oggi siamo soddisfatti di quanto annunciato dall'assessore Riboldi: le Case della Salute continueranno a garantire i servizi agli utenti e verrà preservata la piena occupazione degli addetti che operano nelle strutture esistenti. Si tratta di un primo passo verso l'obiettivo principale che è quello di dare vita a delle Case della Comunità spoke. Un progetto concreto di cui tanti hanno parlato e che nessuno è riuscito a realizzare. Una sfida che vogliamo vincere e che porterà le diagnosi e le cure a un livello ancora più efficiente e capillare nei nostri comuni". Sul punto interviene anche Daniel Cannati, sindaco di Beinasco: "Siamo felici che l'esperienza delle Case della Salute non solo possa andare avanti, ma evolversi in un modello sempre più capillare e vicino al cittadino. Un lavoro di squadra tra istituzioni e medici che hanno lavorato con un unico obiettivo: la qualità dei servizi ai cittadini".