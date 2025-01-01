Kaleon, ricavi 2025 oltre 23 milioni trainati dall'Isola Bella

Kaleon, la società delle isole Borromee e di altri siti sul Lago Maggiore, nel 2025, l'anno della quotazione in Borsa, ha visto crescere i ricavi consolidati del 7% a 23,2 milioni grazie all'attività ticketing, vale a dire i biglietti per l'ingresso nei luoghi storici gestiti, i cui ricavi sono saliti del 10% a 17,6 milioni. La crescita del fatturato a perimetro attuale, al netto dei ricavi derivanti dai servizi amministrativi gestionali oggetto di spin-off nel febbraio 2025, è stata pari a +9,2%. Isola Bella e Isola Madre si sono confermate le maggiori attrazioni visitate contribuendo rispettivamente al 58% e al 23% dei ricavi.