ECONOMIA DOMESTICA

Boom di richieste per data center,

ma il Piemonte è a corto di energia

Dopo la Lombardia, è la regione con più domande (54). Allo studio dell'assessore Marnati una legge per regolare l'insediamento degli impianti, particolarmente energivori. Per alimentarne anche solo la metà servirebbe il triplo dell'attuale dotazione

Il Piemonte è pronto a fare la propria parte per favorire lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, ma è a corto di energia per i suoi data center. Così, mentre il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto è pronto a portare la questione al tavolo nazionale, l’assessore leghista Matteo Marnati prepara una legge regionale per regolamentare l’insediamento dei nuovi centri, sulla falsariga di quella recentemente varata dalla Lombardia.

Medaglia d’argento

Il Piemonte infatti è secondo solo alla Lombardia per richieste di costruzione di nuovi data center, con 54 domande a fronte delle oltre cento riguardanti il territorio lombardo. I soggetti interessati sono di vario genere, dai grandi fondi immobiliari – che dopo il boom dei centri per la logistica stanno orientando i nuovi investimenti verso l’AI – a player internazionali di primissimo livello come Amazon, Google e Microsoft. La notizia di per sé dovrebbe essere accolta positivamente, segno del forte appeal che la regione mantiene verso lo sviluppo industriale e l’innovazione tecnologica, ma dalle parti del Grattacielo ha destato più di qualche preoccupazione.

Senza energia

Il motivo è presto spiegato: se delle 54 richieste pervenute dovessero esserne accettate anche solo la metà, quindi con 25-26 data center presenti sul territorio regionale, la produzione di energia andrebbe triplicata, a causa del loro notevole dispendio energetico, a cui va a sommarsi l’ingente consumo d’acqua. A oggi un simile aumento è semplicemente impossibile, sia in termini di produzione che di approvvigionamento, oltre al fattore costi, tenendo conto che l’Italia è il paese con la bolletta più cara d’Europa. Il Piemonte tuttavia non ha intenzione di arrendersi senza combattere, e prima di rispondere “no grazie” agli eventuali investitori, vuole porre il tema al governo nazionale, potendo contare anche sulla presenza di un piemontese come Pichetto al ministero dell’Ambiente. La strada è quella di conciliare il più possibile le esigenze produttive tenendo conto dei suddetti limiti, e su questo la Regione si sta già portando avanti.

La legge Marnati

L’assessore regionale all’Ambiente Marnati sta infatti studiando a un provvedimento da portare al più presto al tavolo della giunta guidata da Alberto Cirio, per poi essere discusso e approvato in Consiglio Regionale. Il progetto di legge di Marnati ricalca quello già approvato dalla Regione Lombardia, anch’esso mosso dalla necessità di colmare il vuoto normativo nazionale per governare il fenomeno, prevedendo una serie di criteri di utilizzo riassumibili in tre punti principali: il divieto di utilizzo di aree agricole per la destinazione dei data center, la tutela dell’assetto idrogeologico e il recupero (almeno parziale) dell’energia consumata, con i nuovi impianti che dovranno fare ricorso alla geotermia o a fonti rinnovabili come pale eoliche o pannelli solari per sostenere la loro attività energivora. Un modo per mettere dei paletti e circoscrivere il più possibile una serie di investimenti allettanti, ma che a oggi il Piemonte non può proprio permettersi.