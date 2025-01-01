PALAZZO LASCARIS

Piano casa, "no a regie solitarie".

Altolà della Lega a Cirio & soci

Tra il governatore da conferenza-show permanente e gli alleati di Fratelli d'Italia che avanzano a gomitate, il Carroccio piemontese teme di restare senza palcoscenico. E allora alza la voce, come già sul Barattolo e sul Lingotto Fiere. "Non siamo comparse"

Obiettivo non diventare i soci di minoranza del centrodestra. La Lega in consiglio regionale sgomita e in Piemonte cerca di farsi spazio per non rimanere schiacciata tra due poli: da una parte la leadership di Alberto Cirio e dall’altra l’ingombro di Fratelli d’Italia. Dopo gli attriti del passato sul Barattolo e, recenti, sull’acquisto del Lingotto Fiere, adesso i leghisti mettono nel mirino il “piano Fanfani” del governatore che è destinato alle giovani famiglie.

Lealtà sì, invisibilità no

Nei giorni scorsi la Lega si è riunita per fare il punto sulla linea politica del partito piemontese. Un incontro con un messaggio implicito ma piuttosto evidente: la lealtà alla coalizione di centrodestra non è in discussione, ma il problema è un altro. La Lega rischia infatti di diventare un marchio sbiadito, schiacciato tra l’attivismo comunicativo di Cirio e l’ingombro di Fratelli d’Italia.

Alla riunione ha partecipato anche Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera e segretario regionale. Il fermento leghista è legato all’accelerata sul piano casa della Regione che è stata impressa da Cirio lo scorso 11 febbraio durante la conferenza stampa-show con la quale il governatore ha voluto rivendicare obiettivi raggiunti e promesse per il 2026. Un format ormai rodato: numeri, slide, prospettive, investimenti. Il presidente fa il regista e si presenta come il perno del Piemonte che cresce. E in questo copione, alla Lega resta la parte del comprimario.

Piano Casa: regia contesa

I temi scelti dal Carroccio per tentare di occupare un posto in primo piano sono politicamente perfetti: casa e denatalità. Argomenti trasversali, concreti, emotivi. E soprattutto spendibili. Il progetto “Una famiglia, una casa” annunciato da Alberto Cirio è ambizioso e prevede un piano straordinario per mettere a disposizione mille alloggi ristrutturati per giovani coppie con figli.

Secondo Atc sono 3 mila gli alloggi in Piemonte di proprietà pubblica che sono sfitti e non assegnabili perché non immediatamente abitabili. Regione ha stimato che con un investimento medio tra i 20 e i 30 mila euro per alloggio, un migliaio di questi potrebbero essere messi nuovamente a disposizione di chi ne ha bisogno. Che in questo caso sarebbero giovani coppie con figli che andrebbero a pagare un canone mensile di soli 150 euro.

Avanzi di chi

Per dare gambe all’ambizioso "piano Fanfani" in salsa sabauda però ci vogliono tanti soldi, ben 36 milioni di euro che sono stati già reperiti. Ed è a questo punto che arriva la precisazione della Lega: quei soldi non sono piovuti dal cielo, né sono frutto di qualche intuizione presidenziale. Si tratta di risorse che arrivano dalle deleghe dell’assessore regionale Matteo Marnati, non impegnate o riprogrammate nell’ambito della programmazione Fesr, fondi destinati all’innovazione e all’efficientamento energetico.

La Lega dunque rivendica la cassa e fa un passo ulteriore in avanti spostando l’attenzione sui criteri per l’assegnazione. Su questo punto al momento quel che si sa è che il piano non si rivolge a chi è già inserito nelle graduatorie dell’emergenza abitativa, ma a giovani coppie con figli, ragion per cui sarà necessaria una legge regionale per attuarlo.

Il nodo criteri

La Lega non vorrebbe che l’unico parametro decisivo per l’assegnazione degli alloggi fosse quello delle famiglie numerose. Perché un sistema costruito solo su quel criterio finirebbe, secondo il Carroccio, per favorire le famiglie straniere che tradizionalmente hanno nuclei più ampi. Il partito starebbe invece spingendo per introdurre criteri che non penalizzino le giovani coppie italiane anche senza figli. Per queste infatti la decisione di non allargare il nucleo familiare è spesso legata al fatto che non hanno redditi sufficienti per permettersi un figlio e una casa.

Dopo il Barattolo, dopo il Lingotto Fiere, ora il fronte Atc: il Carroccio continua a cercare in Piemonte un angolo da presidiare, un tema su cui poter dire “questa è roba nostra”. Perché in una coalizione dove Cirio è il direttore d’orchestra e Fratelli d’Italia suona sempre più forte, la Lega teme di restare in disparte.