Diocesi Torino, incontro sulla parità di genere

Villa Lascaris, casa di spiritualità e cultura dell'Arcidiocesi di Torino, ospiterà un incontro sulla parità di genere provocatoriamente intitolato 'Sarà meglio quando… le donne torneranno ai fornelli'? L'appuntamento, il 24 febbraio alle 21, è organizzato in collaborazione con il settimanale diocesano 'La Voce e il Tempo' e la Pastorale della Cultura. In programma, un dialogo tra l'ex parlamentare Maria Pia Valetto, don Gian Luca Carrega, e il giornalista Alberto Chiara. "La parità di genere - sottolineano gli organizzatori - sulla carta è un valore condiviso. Tuttavia secondo il Global Gender Gap report del 2025 redatto dal World Economic Forum ci vorranno 123 anni per colmare le differenze tra i generi e raggiungere la piena parità nel mondo. L'Italia in questo scenario si colloca all'85/esimo posto su 148 paesi. Nel 2024 il tasso di occupazione femminile italiano era al 52,5% contro il 70,4% maschile, e per partecipazione economica e rappresentanza delle donne scendiamo al 117° posto. In Italia una donna su cinque non possiede un conto corrente personale. Le criticità però - rimarcano - non riguardano soltanto la sfera economica. La violenza di genere è un segnale che interroga profondamente la società. Di fronte a tutto questo - affermano - riaffiora talvolta una provocazione amara: forse si stava meglio prima, quando alle donne veniva chiesto di aderire a un ruolo prestabilito, quello di madri e mogli, custodi silenziose della casa e della famiglia, senza troppe ambizioni né rivendicazioni".