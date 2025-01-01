Scontri Torino: domani riesame per uno degli indagati

E' prevista per domani a Torino l'udienza davanti al tribunale del riesame per uno dei presunti partecipanti agli scontri che si verificarono il 31 gennaio nel capoluogo piemontese durante la manifestazione pro Askatasuna. Si tratta di un 35enne che era stato arrestato in flagranza dalla polizia e che, dopo l'udienza di convalida, era stato scarcerato e sottoposto all'obbligo di firma quotidiano. La discussione riguarderà l'appello presentato non dai pubblici ministero ma dal suo legale, l'avvocato Stefano Coppo, che ha chiesto la revoca anche di questa misura restrittiva. L'uomo, nel corso della sua audizione, ha spiegato di essersi ritrovato fra gli scontri (a "disastro avviato", ha detto) per errore, senza avervi preso parte: "Non ero più con i miei amici, ero solo e mi ricordo che respiravo i lacrimogeni. Avevo gli occhi gonfi e non mi sono reso conto che la situazione era pericolosa". Ha anche definito "vergognose e gravissime" le violenze ai danni delle forze dell'ordine.