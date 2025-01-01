Amianto, 2.5 milioni per le bonifiche nel SIN di Casale

Il Sito di Interesse Nazionale (Sin) di Casale Monferrato (Alessandria), che comprende la città e altri 47 Comuni, è stato individuato dalla Regione Piemonte come area destinataria di ulteriori fondi per gli interventi di bonifica dell'amianto con l'assegnazione di 2,5 milioni dal ministero dell'Ambiente. Saranno impiegati entro fine 2027 per accelerare il completamento del programma di bonifica, rappresentando un passaggio fondamentale nel percorso di risanamento ambientale di Casale e di tutto il territorio, in passato segnato dalla presenza di amianto nelle aree urbane e industriali, ma anche private. "Con questo stanziamento - sottolinea il sindaco Emanuele Capra - Regione e Ministero confermano l'impegno concreto per la salute pubblica e la sicurezza ambientale. I fondi ci consentiranno di accelerare le bonifiche, avvicinandoci al traguardo storico del completamento del programma. Questa assegnazione rappresenta un riconoscimento del percorso virtuoso di Casale nella gestione dei rischi ambientali. Continueremo a collaborare con gli enti superiori per assicurare l'avanzamento dei lavori e informare i cittadini sullo stato delle bonifiche". "Con queste risorse - rimarca l'assessore all'Ambiente del Piemonte, Matteo Marnati - diamo una risposta concreta alle esigenze di un territorio che ha troppo spesso pagato un tributo pesante in termini di salute e ambiente. Grazie alla sinergia con il governo e l'ente locale stiamo portando avanti un piano sistematico per rimuovere le residue criticità legate alla presenza di amianto, come quella del polverino e delle sponde del Canale Lanza. Lo stanziamento di 2,5 milioni è un impegno preciso per assicurare un ambiente più sicuro e avviare la definitiva rigenerazione di quest'area. Non faremo mai mancare attenzione e presenza, affinché la bonifica del Sin Casale continui senza rallentamenti".