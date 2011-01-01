STATO & REGIONI

Autonomia sul tavolo del Governo.

Prime intese, Cirio a Palazzo Chigi

Oggi l'esame dell'esecutivo su quattro materie non Lep. A Roma governatori di Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte. Per la Lega una nuova tappa verso il riavvicinamento ai suoi temi storici (e dimenticare l'innamoramento per Vannacci)

E venne il giorno in cui il Carroccio varcò l’ingresso di Palazzo Chigi, portando con sé l’ancora gattonante pronipote dell’antica secessione e della poi ammorbidita devolution di bossiana memoria. Già, perché se quelli della Lega non vanno oltre la metà dei quattro governatori oggi pomeriggio al cospetto del Governo per quello che viene definito il primo vero e pesante passo verso l’autonomia regionale rafforzata, è proprio il partito di Matteo Salvini – più ancora, quello del Nord – a incassare plasticamente il successo, poggiando sul tavolo dell’esecutivo gli schemi delle prime intese in quello che l’erede di Luca Zaia alla guida del Veneto, Alberto Stefani, non esita a definire “un passaggio storico”.

I quattro presidenti

Con lui, per l’esame dei dossier da parte del Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni, anche il collega lombardo e compagno di partito Attilio Fontana, il civico di centrodestra alla guida della Liguria Marco Bucci e il governatore forzista del Piemonte Alberto Cirio. Il Nord, insomma.

Lo stesso da cui, con origini lontane e inizialmente assai più radicali e drastiche, proviene quella domanda di più poteri e mani meno legate per le amministrazioni regionali, pronte a gestire non poche competenze in maniera decisamente più autonoma rispetto allo Stato centrale di quanto non avvenga fino ad ora.

Ma anche il Nord preso a bersaglio da chi, sul fronte politico avverso (ma non solo), continua a indicare l’autonomia come strumento per dividere il Paese. Da richieste avanzate da tempo e con un percorso a dir poco tortuoso, oggi le preintese firmate lo scorso novembre assumono veste e importanza di atti del Governo.

Quattro, come le Regioni che hanno formato il gruppetto di fuggitivi in una corsa tutta in salita, le materie all’esame dell’esecutivo: protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica.

Leggi qui la pre-intesa del Piemonte

La maratona di Calderoli

Nessuna di queste è gravata dalla zavorra dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni che devono assicurare omogeneità su tutto il territorio nazionale in fatto di qualità e quantità dei servizi, evitando disuguaglianze, ma che di fatto sono diventati l’ostacolo maggiore sulla strada della riforma vessillo della Lega e che la Lega ha affidato a Roberto Calderoli.

Solido e riconosciuto anello di collegamento tra un prima e un dopo di un partito che oggi sembra ricercare e in parte ritrovare vigore in una delle sue fondamenta, Calderoli è andato avanti anche quando la sua riforma sembrava doversi arenare tra sentenze della Consulta e appena tiepido sostegno degli alleati.

Più di lui spingeva dal Nord Est il Doge Zaia, tanto infastidito dall’innamoramento del Capitano per il generale Roberto Vannacci quanto granitico nel porre come obiettivo primo e irrinunciabile proprio l’autonomia. L’amore presto tradito per l’europarlamentare, e tutto quel che ne potrà conseguire per Salvini, il partito e la stessa coalizione, non è affatto estraneo a quel che avviene oggi e da oggi in avanti sul fronte della riforma-vessillo della Lega.

Leggi qui la pre-intesa del Piemonte sulla Salute

La strategia di Giorgia

Il segnale indirizzato al troppo a lungo trascurato Nord è chiaro: l’aiuto della Meloni non è certo disinteressato, giacché alla premier non sfugge il sia pure remoto rischio di un Papeete o, comunque, di mosse che Salvini potrebbe fare mettendo a rischio l’intera coalizione.

Soprattutto, a Palazzo Chigi è chiara la necessità di non alimentare il sospetto che si voglia tirare il freno a mano su quella riforma che, inizialmente, era un lato del triangolo in cui gli altri due stavano nella riforma della giustizia, cavallo di battaglia di Forza Italia, e nel premierato caro a Meloni e al suo partito.

Per quanto riguarda l’iter di queste prime quattro materie, dopo la firma i documenti saranno trasmessi alla Conferenza unificata; quindi, alle commissioni parlamentari cui spetta il compito di esprimere gli atti di indirizzo. Ultimato l’iter in Parlamento, la Presidenza del Consiglio predisporrà lo schema definitivo. A quel punto sarà fatta.

Il Lombardo-Veneto

Anche da questi passaggi ben si comprende come l’importanza dell’appuntamento odierno sia non meno politica che sostanziale, anche se le due cose finiscono naturalmente per intrecciarsi. La stessa immagine dei quattro presidenti di altrettante Regioni, pronta per la photo opportunity, da un lato segna il fronte del Nord, ma dall’altro non può nascondere le diverse intensità con cui si è affrontata e si porta avanti la questione.

Del Veneto si è già detto, così come per la Lombardia è palese la forza che Fontana ha impresso sull’autonomia, se possibile accentuata ancor più in funzione anti-Vannacci prima dell’abbandono del generale e non di meno dopo, per riequilibrare l’assetto di un partito sballottato non poco tra un nordismo trascurato e un nazionalismo non di rado esasperato.

Il Piemonte, dal canto suo, non per la prima volta è andato a ruota del Lombardo-Veneto, pur marcando da parte leghista fin dall’inizio della legislatura la via autonomista con l’attribuzione dell’assessorato specifico a un esponente salviniano e fedelissimo di Riccardo Molinari come Enrico Bussalino.

Cirio funambolo

Meno semplice la posizione di Cirio, visto il suo ruolo di vicesegretario di un partito mai caldo sul tema e, anzi, non di rado pronto con la mano sul freno, se non addirittura ad alzare rigidi paletti, da parte dell’altro vice di Antonio Tajani, Roberto Occhiuto, omologo di Cirio in Calabria. Ma al presidente del Piemonte non difetta certo l’arte dell’equilibrio, anche su una fune sottile come quella che unisce (si fa per dire) le varie anime del centrodestra sulla riforma che la Lega da tempo ha fatto diventare il proprio vessillo. E che oggi, virtualmente, può issare sul bancone di Palazzo Chigi, tornando a volgere lo sguardo al Nord.