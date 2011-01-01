BERLUSCONES

"Non mi candido a segretario". Passo indietro di Zangrillo

Dopo l'intervista al Foglio che sapeva di autopromozione, il ministro della Pa corregge il tiro a SkyTg24 e nega di voler fare le scarpe a Tajani. Ma dietro l’iperattivismo mediatico c'è la partita tutta interna a Forza Italia tra congressi, successioni e la famiglia Berlusconi

Paolo Zangrillo frena. Dopo giorni in cui il suo nome era finito nel tritacarne delle ambizioni interne a Forza Italia, il ministro della Pubblica amministrazione sceglie SkyTg24 per rimettere il pallone a terra. O almeno per provarci. “Io non mi candido a fare il segretario del partito. Oggi faccio il ministro e lo sto facendo con grande soddisfazione, con grande passione e determinazione e mi piace molto quello che faccio”. E giusto per non lasciare spazio a fraintendimenti aggiunge: “Non ho come obiettivo quello di fare il segretario del partito, anche perché, probabilmente non ne ho le caratteristiche. Non è quella la mia strada”.

Parole che suonano come una smentita rispetto all’intervista rilasciata appena due settimane fa al Foglio, dove la disponibilità a un ruolo più ampio nel partito – secondo la formula ipocrita del “se me lo chiedono” – era stata letta da tutti come una autocandidatura. Titolo compreso: “Zangrillo si candida”. Oggi invece il passo indietro. Non casuale.

Il malumore ai piani alti

Nel partito quell’uscita non è piaciuta. Anzi. Nessuno l’ha rilanciata, nessuno gli ha dato corda né copertura politica. Persino nell’inner circle della famiglia Berlusconi avrebbero storto il naso. E se il malumore era palpabile nel cerchio magico della porchetta, il più irritato sarebbe stato Antonio Tajani, proiettato – senza averlo chiesto – tra i papabili successori di Sergio Mattarella al Quirinale. Un errore politico doppio: nelle liturgie quirinalizie le candidature premature servono solo a bruciare i candidati, e parlare di un nuovo Capo dello Stato mentre quello in carica è saldamente al suo posto suona come uno sgarbo istituzionale. Soprattutto se compiuto da un ministro della Repubblica. Risultato: un boomerang. E oggi la retromarcia.

Il partito senza il re

Nell’intervista televisiva Zangrillo ripete la narrazione ufficiale del dopo-Berlusconi. “Forza Italia è cambiata perché prima c’era il re Silvio Berlusconi, un re molto illuminato che ci risolveva i problemi e in qualche modo si occupava anche dell’organizzazione del partito. Oggi, in mancanza del re, ci siamo organizzati come si sono organizzati tutti gli altri partiti”. Parla a ragion veduta, visto che furono proprio le logiche di corte a spalancare all’ex manager – all’epoca in cerca di impiego – prima le porte del Parlamento e poi quelle della segreteria piemontese di Forza Italia. Un partito di cui, sussurrano i maligni, forse non aveva nemmeno la tessera in tasca. I tempi però sono cambiati: “Ci dobbiamo preoccupare, come diceva Marina Berlusconi, di far crescere una nuova classe dirigente. Abbiamo bisogno di alimentare un turnover che non significa mettere da parte chi ha lavorato fino ad oggi, ma significa riuscire ad attrarre a giovani e quindi dare nuova linfa al partito. È questo è quello che stiamo facendo con Tajani”. Insomma, un Mercoledì delle Ceneri, con cui cospargersi il capo: nessuna fuga in avanti personale, piena sintonia con il leader. Messaggio interno più che televisivo.

La metamorfosi mediatica

Dopo un lungo periodo di inabissamento – tanto che in molti, persino dentro Forza Italia, faticavano a dargli un volto – nelle ultime settimane il ministro ha cambiato passo: si muove, parla, compare ovunque. Saccente e impeccabile come sempre – vestiti sartoriali, parlantina sciolta, aria da “fighetta” che non ha mai dovuto sporcarsi le mani con quelle sostanze vischiose che per Rino Formica erano l’essenza della politica – improvvisamente sembra instancabile. Dietro c’è il nuovo portavoce Giampiero Timossi, detto “Timo”: giornalista nomade (Secolo XIX, Gazzetta dello Sport, Liberazione, Sky, Domenica Sportiva), già addetto stampa del Genoa quando presidente era Alberto Zangrillo, l’inclito fratello. Spin doctor con contatti nelle redazioni – soprattutto Corriere, Foglio e Sky – si è messo di buzzo buono per trasformarlo in leader politico. Interviste a raffica, pagine locali e nazionali, agenzie, tv. Mancano solo i citofoni.

La partita vera

Il motivo è semplice: i congressi di Forza Italia si avvicinano, il “rinnovo” è stato chiesto direttamente dai figli del Cavaliere e il dualismo tra Roberto Occhiuto e Alberto Cirio pesa. Anche Zangrillo ambisce a un ruolo nazionale, magari quello di coordinatore. O quantomeno a non restare schiacciato tra gli altri. Aspirante sindaco di Torino, possibile successore di Cirio al quarantesimo piano del Grattacielo regionale, o giocatore di sponda nelle dinamiche romane? Difficile dirlo.

Di certo c’è che l’intervista di oggi non è solo un chiarimento. È un segnale. Quando uno come Zangrillo accelera e poi frena nel giro di quindici giorni significa che la partita è aperta, e che non si gioca davanti alle telecamere, ma dentro il partito.

Vannacci, giustizia e Trump

Nell’intervista odierna, il ministro non rinuncia comunque a marcare il territorio politico. Sul possibile ingresso del generale Roberto Vannacci nel perimetro della coalizione è piuttosto netto: “Se Vannacci cambia la maggioranza delle idee che esprime sono disponibile a stare in maggioranza con Vannacci, se non le cambia no”.

Sul referendum sulla giustizia il ministro entra nella bufera scatenata dal procuratore Nicola Gratteri, che con le sue affermazioni ha nei fatti criminalizzato i sostenitori del Sì, e da alcune uscite del guardasigilli Carlo Nordio che hanno a loro volta alimentato lo scontro. È in questo contesto che Zangrillo attacca: “Quando ho visto il video di Gratteri, ho pensato questa è intelligenza artificiale, non può essere un video di Gratteri”. “Penso sia una grandissima cretinata quella che ha detto Gratteri”. Ma non risparmia neppure il suo stesso schieramento: “Le parole di Nordio sono state infelici”. Con una lettura più ampia dello scontro: “Più si avvicina la data del referendum e più le posizioni si radicalizzano, così il vero danno è che non diamo la possibilità ai cittadini di capire di cosa stiamo parlando. Penso che in questi giorni ci siano state delle parole infelici da parte sia del fronte del sì che del fronte del no”.

Sulla politica estera prova a incarnare il moderatismo azzurro: “Anch’io non condivido molte delle posizioni del presidente degli Stati Uniti e quindi accolgo con favore le riflessioni di Marina Berlusconi e su tante cose condivido la sua posizione, ma noi dobbiamo ricordare che siamo alleati degli Stati Uniti. Quindi l’alleato americano è stato un nostro riferimento e deve continuare ad esserlo”. Con una concessione: “Se c’è una cosa che riconosco a Trump è di aver dato una svegliata all’Europa” ma in fondo “ha detto in modo più brusco quello che Obama e Biden avevano già detto in modo più soave”.