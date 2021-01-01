Più Azione per Cirio

Dicono che…chi meno di due anni fa si rifiutava di sostenere la candidatura di Alberto Cirio al Grattacielo, adesso starebbe meditando di entrare direttamente nel suo partito. Sergio De Stasio, già coordinatore provinciale di Azione a Novara, per cui è stato anche candidato sindaco nel 2021 per il partito di Carlo Calenda, dove sfidò l’attuale sindaco leghista Alessandro Canelli, sostenuto da tutto il centrodestra, e Nicola Fonzo, candidato del Partito democratico.

Un’equidistanza di cui De Stasio si è sempre fatto custode, opponendosi invano alla scelta del leader nazionale di appoggiare il centrodestra alle ultime regionali del 2024, candidando gli esponenti di Azione all’interno della Lista Cirio, eleggendo uno di loro – il sindaco di Ozegna Sergio Bartoli – a Palazzo Lascaris. Adesso però, quasi due anni dopo, di acqua sotto i ponti ne è passata, e De Stasio sarebbe sul punto di aderire a Forza Italia, il partito che esprime il presidente della Regione e di cui lo stesso Cirio è vicesegretario nazionale. E in un momento in cui Calenda sembra avvicinarsi sempre di più alla coalizione di centrodestra e alla premier Giorgia Meloni, De Stasio avrebbe deciso di essere più realista del re. Il terzo polo è ormai acqua passata.