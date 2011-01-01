Energia: industriali biellesi, Ue deve sospendere l'Ets

"Il costo dell'energia è diventato un fattore insostenibile per molte imprese, soprattutto nei settori manifatturieri più energivori, come il tessile. Come Unione Industriale Biellese condividiamo pienamente la posizione espressa da Confindustria: l'Unione Europea deve intervenire subito, sospendendo temporaneamente l'Ets per evitare effetti irreversibili sulla competitività industriale." Così il presidente dell'Unione Industriale Biellese, Paolo Barberis Canonico, alla vigilia del confronto europeo sulla competitività. Il presidente ha parlato del meccanismo Ets, "nato come strumento per accelerare la decarbonizzazione" ma che a suo giudizio "sta diventando un fattore distorsivo che grava pesantemente sul costo dell'energia". "Un costo - ha aggiunto - che per le imprese italiane risulta tra i più alti in Europa, con uno scarto intorno al 30% in più. Questo gap pesa moltissimo sulla competitività". "E' vitale - ha concluso Barberis Canonico - ragionare in termini di priorità, avendo ben chiaro che la questione centrale, oggi, è sopravvivenza stessa delle imprese. La strada della decarbonizzazione si può percorrere ma deve essere compatibile con la realtà economica e produttiva italiana".