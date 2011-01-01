M5S, per Metropolitana lavori almeno fino alla fine del 2027

"Si è tenuto questa mattina il sopralluogo della Commissione Trasporti ai cantieri per il prolungamento della Metro 1, richiesto dal Movimento 5 Stelle. Durante la visita alla futura stazione di Collegno Centro abbiamo chiesto chiarimenti in merito al cronoprogramma dei lavori, per il quale si temono drastici allungamenti delle tempistiche a causa della crisi della Italiana Costruzioni Infrastrutture Spa (ICI), società capofila dell'appalto per portare la linea fino a Rivoli. Entro fine febbraio il Tribunale del Lavoro si esprimerà sulla proposta di concordato avanzata dalla ICI. In caso di accettazione del concordato, si ipotizza di attivare le nuove fermate entro fine 2027 (con tre anni di ritardo rispetto all'ipotesi iniziale). In caso contrario si procederà con un nuovo bando per l'affidamento dei lavori, con tempistiche ulteriormente dilatate. Resta però ancora da sciogliere il nodo dei dodici nuovi treni che bisognerà acquistare per garantire tempi di percorrenza adeguati sulla linea. Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è arrivato ancora un euro degli almeno 148 milioni necessari (una cifra che, con il "caro materiali", potrebbe superare anche i 200 milioni). Fondi che il Governo deve sbloccare il prima possibile per evitare altri ritardi". E' quanto si legge in una nota diffusa dai consiglieri regionali Sarah Disabato ed Alberto Unia, del Movimento 5 Stelle.