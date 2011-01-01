Ricca (Lega), Regione svolga verifiche su occupazione abusiva parco a Collegno

"Ancora un'occupazione abusiva a Collegno, questa volta nel Parco intitolato al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il luogo, frequentato abitualmente da famiglie e bambini, oggi è vittima del degrado e dell'illegalità. A seguito di un esposto al Prefetto di Torino, risulta necessaria une verifica da parte della Asl di riferimento prima di poter procedere a soluzioni come lo sgombero. Chiediamo azioni urgenti alla Giunta regionale affinché si disponga, anche tramite l'azienda sanitaria, un sopralluogo immediato per constatare le condizioni igienico-sanitarie. Gli abitanti di Collegno meritano che vengano ripristinate le garanzie minime di salute pubblica e la sicurezza nell'area interessata". E' quanto si legge in una nota diffusa da Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in consiglio regionale.