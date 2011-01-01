A Torino la cultura è dietro l'angolo con 390 appuntamenti

Sono quasi 400 gli appuntamenti che fino a dicembre porteranno la cultura nei quartieri torinesi attraverso una rete di istituzioni culturali e presidi territoriali. La programmazione 2026 de 'La cultura dietro l'angolo', il progetto di Città e Fondazione Compagnia di San Paolo, con la Fondazione per la Cultura, prevede appunto 390 appuntamenti, le Feste di Primavera e di Fine Estate, il palinsesto Off e le iniziative realizzate in sinergia con le principali manifestazioni culturali promosse dalla Città. Un'edizione che vuole proseguire i risultati positivi registrati nel 2025, con 1.571 nuove tessere emesse, per un totale di 7.753 persone coinvolte dall'inizio del progetto ad oggi. Oltre 21mila gli ingressi agli appuntamenti del programma, con una media di quasi 8 ingressi a persona e 631 partecipanti che hanno preso parte a dieci o più attività. "Con l'edizione 2026 la Città rinnova il proprio impegno a rendere la cultura un servizio di prossimità, accessibile, diffuso e radicato nei quartieri - dice l'assessora Rosanna Purchia - Un progetto diffuso capace di coinvolgere ogni anno un numero crescente di persone, rafforzando il coinvolgimento civico e contrastando l'isolamento sociale: sono quasi 48mila gli ingressi totali dall'avvio del progetto, con l'edizione 2025 che ha quadruplicato i numeri del 2022". "La cultura ha un valore sociale inestimabile ed è uno strumento potente per favorire coesione, inclusione e cittadinanza attiva - aggiunge l'assessore alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli -. Promuoverla significa anche aiutare a superare le disuguaglianze, abbattere le barriere sociali e combattere l'esclusione, rafforzando il senso di comunità. "Con questo progetto la Fondazione Compagnia di San Paolo rappresenta pienamente il proprio ruolo di soggetto sperimentatore: investire in pratiche innovative che possano essere condivise e adottate dalla pubblica amministrazione", conclude Matteo Bagnasco, responsabile dell'Obiettivo Cultura della Fondazione Compagnia di San Paolo.