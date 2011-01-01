Metro Torino: consiglio regionale, fine lavori prolungamento nel 2027

"L'apertura al pubblico del prolungamento della linea metropolitana 1 di Torino verso Collegno e Rivoli è prevista alle attuali condizioni per la fine del 2027". E' l'annuncio che arriva dal consiglio regionale dopo il sopralluogo svolto oggi dalla seconda commissione, presieduta da Mauro Fava. La delegazione è scesa all'interno della stazione Collegno Centro, la seconda stazione del prolungamento Ovest della linea 1 situata su corso Francia dopo Certosa e prima di Leumann e Cascine Vica. A ricevere i commissari sono stati i rappresentanti di InfraTo e della ditta appaltatrice che hanno spiegato che l'opera è arrivata attorno al 75-80% del completamento. All'interno di questo appalto e in previsione del prolungamento del percorso, al fine di garantire le attuali frequenze sono state acquisite 4 nuove vetture con altre 12 opzionali in attesa di finanziamenti che si aggiungerebbero agli attuali 29 treni. Il costo per ciascun treno è attorno ai 10 milioni di euro mentre, il necessario nuovo sistema di segnalamento wireless, che costa 175 milioni, fornisce le istruzioni ai convogli per la marcia. "Accanto all'appalto per la realizzazione dell'opera - informa una nota - è stato illustrato anche quello che riguarda la migrazione dal vecchio sistema di segnalamento analogico al nuovo sistema CBTC digitale. Il nuovo sistema, oltre che nella tratta in costruzione, è in fase di installazione anche nella tratta in esercizio. Il sistema Val, attualmente in esercizio, con le porte in banchina è considerato molto sicuro e la disponibilità dei treni, che corrono su gomma è del 98-99%. Le nuove carrozze saranno intercomunicanti e saranno dotate di moderni pannelli a led per la comunicazione ai passeggeri. Il sistema Val consente di superare dislivelli del 6% e, per via delle dimensioni più ridotte dei treni, di avere gallerie e stazioni più compatte rispetto alle metropolitane tradizionali". Al sopralluogo hanno partecipato anche i consiglieri Paola Antonetto, Marina Bordese e Roberto Ravello (Fdi), Gianna Pentenero, Monica Canalis, Nadia Conticelli e Laura Pompeo (Pd), Sarah Disabato e Alberto Unia (M5s).