Abi indica Tononi come sostituto di Sella alla Fbe

Il comitato esecutivo dell'Abi ha indicato il vice presidente dell'associazione, Massimo Tononi, come componente del consiglio della Federazione Bancaria Europea (Fbe) in sostituzione di Maurizio Sella, recentemente scomparso. La decisione, sottolinea una nota, è avvenuta su proposta unanime del comitato di presidenza Abi. Il consiglio della Federazione Bancaria Europea, ricorda l'Abi, è composto da un rappresentante per ciascuna delle 33 associazioni bancarie componenti della Fbe. Il Consiglio è l'organo deputato ad approvare i conti annuali, modificare lo statuto, deliberare sulla missione e la cessazione degli associati, nonché assumere decisioni di natura strategica e politica in merito alle principali questioni di cui si occupa la Federazione.