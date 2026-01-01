Cioccolatò chiude con dati record, 200mila presenze

Cioccolatò, tornata in Piazza Vittorio per il secondo anno consecutivo, chiude l'edizione 2026 con dati record: 200mila presenze in 5 giorni in piazza, 2.500 prenotazioni per partecipare agli eventi nelle 15 location, il 91% degli espositori intenzionato a ritornare nel 2027. Sono stati raccolti più di 5mila euro per la Fondazione Paideia. Nel 2027 il Belgio sarà il Paese ospite della manifestazione targata Camera di commercio di Torino e Città di Torino, con l'organizzazione di Turismo Torino e Provincia e il supporto di Regione Piemonte. "Siamo molto soddisfatti non solo dei numeri e dei risultati raggiunti, ma soprattutto del fatto che la nuova formula che abbiamo costruito intorno a questa grande festa del cioccolato sia stata così apprezzata dagli espositori e così ben compresa dal pubblico" spiega Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di commercio di Torino. "La scommessa di riportare CioccolaTò, a febbraio, nel cuore di piazza Vittorio, dove tutto è iniziato, è stata vincente. Registrare oltre 200mila presenze in soli cinque giorni, conferma Torino come capitale del cioccolato. Abbiamo visto una città viva, capace di far dialogare la tradizione dei nostri Maestri del Gusto con l'innovazione e la solidarietà" sottolinea Domenico Carretta, assessore ai Grandi eventi della Città di Torino. "La straordinaria affluenza registrata in questi giorni testimonia la vitalità di una manifestazione che esalta le radici artigianali e la memoria industriale del nostro territorio. Piazza Vittorio Veneto si è trasformata in un grande laboratorio a cielo aperto. Lo stand della Regione ha accolto il pubblico con una vastissima offerta di materiale promozionale che ha permesso di scoprire le bellezze e le eccellenze del nostro territorio" aggiungono gli assessori regionali Paolo Bongioanni e Andrea Tronzano. Hanno partecipato circa 60 produttori provenienti da tutta Italia e dall'estero, il 45% da fuori Torino, 15 Maestri del Gusto di Torino e provincia, 70 gli stand distribuiti in ogni angolo di piazza Vittorio.